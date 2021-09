Pakiet 130 GB w T-Mobile na kartę

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile rozszerza ofertę usług "na kartę" o internetowy pakiet 130 GB w cenie 30 złotych

W celu skorzystania z oferty, obecni klienci T-Mobile na kartę w taryfie GO! powinni doładować konto za 30 zł w aplikacji Mój T-Mobile, zaś nowi użytkownicy - w dowolnym kanale doładowań w ciągu 30 dni od aktywacji startera. W ten sposób klienci otrzymają jednorazowy bonus 100 GB na 30 dni oraz 15 GB ekstra na 30 dni w ramach promocji "GB po doładowaniu". Ponadto za środki z doładowania (30 zł) użytkownicy mogą aktywować ofertę cykliczną "Bez Limitu L", na którą składają się paczka 15 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, dostęp do usługi Supernet Video DVD.Jeśli klient ma poprzednią taryfę w T-Mobile na kartę, również może skorzystać z oferty - wystarczy, że zmieni ją na GO! (np. kodem *530*1#). Taka zmiana zostanie potwierdzona SMS-em. Następnie wystarczy doładować konto w aplikacji Mój T-Mobile za 30 zł i aktywować ofertę "Bez limitu L". Co ważne, zmiana taryfy jest bezpłatna. Klient zachowuje zgromadzone środki z doładowań na swoim koncie, a usługi oraz promocje, z których aktualnie korzysta zostaną wyłączone.Promocja trwa od 29 września do 31 grudnia 2021 roku, a promować ją będzie kampania w telewizji, w radio, online oraz w mediach społecznościowych. Kampanii promocyjnej będzie towarzyszyć poniższy spot.