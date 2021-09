Specjalna oferta w Play na dwie karty SIM i internet stacjonarny dla Firm

Łukasz Szewczyk

• Specjalna oferta dla klientów biznesowych Play

• Internet stacjonarny od 20 zł miesięcznie

• Pakiet łączony - internet stacjonarny 150 Mb/s i abonament głosowy dla dwóch numerów w cenie 50 zł miesięcznie

W ramach nowej propozycji, klienci biznesowi, którzy posiadają już abonament u fioletowego operatora lub zdecydują się na jego zawarcie, mogą skorzystać ze specjalnej promocji na internet stacjonarny. Oferta dostępna jest w trzech wariantach:• 150 Mb/s za 20 zł miesięcznie,• 300 Mb/s w cenie 30 zł miesięcznie,• 600 Mb/s za 40 zł miesięcznie.Operator wprowadza także specjalną ofertę dla klientów biznesowych, którzy zdecydują się przenieść numery do Play. W ramach promocji, użytkownicy otrzymują dwie karty do telefonu, dzięki którym mogą korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów oraz 7 GB internetu w smartfonie, a także internet stacjonarny o prędkości 150 Mb/s. To wszystko w cenie 50 zł miesięcznie.W miejscach, gdzie internet stacjonarny nie jest dostępny operator przygotował alternatywną ofertę w postaci internetu bezprzewodowego. Osoby, które przeniosą co najmniej jeden numer do Play otrzymają nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz pakiet 15 GB w smartfonie a także nielimitowany bezprzewodowy internet z pakietem 100 GB z pełną prędkością. Zestaw dostępny jest za 50 zł miesięcznie.Podane ceny są cenami netto. Oferta dostępna jest w salonach operatora i u Doradców Biznesowych.