Łukasz Szewczyk

Rozrywka uwolniona. Nowa usługa w T-Mobile

• T-Mobile uwalnia rozrywkę

• Znajomy poleca serial w HBO GO, ulubiony artysta wrzuca nowy album na Tidal, a na kanale Eleven Sports do rywalizacji po letniej przerwie wracają kierowcy Formuły 1?

• Nowa usługa pozwala na zmianę serwisu streamingowego co miesiać