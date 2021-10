W jaki sposób taniej przeprowadzać transakcje zagraniczne? Wymiana walut online krok po kroku

Materiał partnera

Coraz częściej decydujemy się na zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. Nierzadko trafiają się okazje lub promocje, które sprawiają, że ostateczna kwota rachunku jest niższa niż zakupy w krajowych sklepach e-commerce. Jednak aby cała transakcja okazała się korzystna dla naszego portfela musimy wybrać odpowiednią metodę płatności. W przypadku transakcji zagranicznych konieczna będzie wymiana waluty online. Do wyboru mamy kantor internetowy, platformy wymiany walut online oraz banki, którą z metod wybrać? W poniższym artykule rozważymy wszystkie trzy możliwości.

Platforma wymiany walut przez internet

Kantor walut online

Wymiana walut online w banku

Jedną z najtańszych opcji jest prawdopodobnie platforma wymiany walut online. Niektóre z nich działają jak giełda walut, a inne jak społecznościowa wymiana walut. Ich przewagą jest zwykle to, że kurs waluty nie jest obciążony spreadem, czyli różnicą pomiędzy kursem kupna a sprzedaży waluty - zwykle właśnie na tym zarabiają banki oraz kantory. Jednym z tego typu serwisów jest Walutomat.pl https://www.walutomat.pl/ , który umożliwia wymianę waluty bezpośrednio między użytkownikami. Możliwa jest również wymiana po indywidualnie określonym kursie, wystarczy podczas zlecania transakcji określić cenę, za jaką chcemy kupić walutę, a system automatycznie dopasuje ją do oferty, jeżeli taka pojawi się w serwisie.Od kilkunastu lat Polacy dostrzegają i chętnie wybierają nowoczesne metody wymiany walut. Serwisy typu kantor online są cenione za wygodę i możliwość dokonywania transakcji bez wychodzenia z domu. Za pomocą kilku kliknięć na komputerze lub telefonie mamy do dyspozycji kantor 24 h, przez 7 dni w tygodniu. Dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z tego rozwiązania odpowiadamy jak działa kantor internetowy: wystarczy założyć konto w sprawdzonym serwisie, zlecić transakcję wymiany, wpłacić środki, a wymienione pieniądze trafiają nawet tego samego dnia na nasze konto.Jeszcze jedną możliwością są banki, w których można zakupić waluty online. Przy takim rozwiązaniu niezbędne będzie konto walutowe. Jeżeli zdecydujemy się na płatności w zagranicznych sklepach kartą złotową istnieje duże ryzyko, że nasze środki zostaną automatycznie przewalutowane przez bank, co znacznie podniesie koszty transakcji. Przed transakcją warto sprawdzić wszystkie warunki i ewentualne koszty, wówczas wymiana walut online w banku będzie bezpieczna i szybka.