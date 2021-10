Światłowód od Play. Internet do 1 Gb/s

Łukasz Szewczyk

• Play rozszerza ofertę rozwiązań dla domu o dostęp do światłowodu

• Internet z prędkością do 1 Gb/s

Play rozwija swoją ofertę. Tym razem rozszerzył swoje usługi o ofertę światłowodu. To rozwiązanie dla wymagających użytkowników oraz rodzin, w których aktywnie korzysta się z komputerów, smartfonów oraz konsol do zdalnej pracy, nauki czy rozrywki.Nowa usługa dostępna jest przede wszystkim w województwach wielkopolskim, lubelskim i mazowieckim - nie tylko w dużych miastach, ale i w wielu małych miejscowościach. Play będzie korzystał do tego celu z sieci światłowodowej udostępnianej przez Fiberhost. Współpraca obejmie wszystkie otwarte sieci firmy budowane w ramach inwestycji własnych oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Klienci Play mogą skorzystać z nowej oferty światłowodu w dogodnej dla siebie wersji. Fioletowy operator umożliwia dwa rozwiązania - umowę na 24 miesiące lub na czas nieokreślony. Pierwsza opcja pozwala na połączenie z rabatami za korzystanie z abonamentu głosowego Play czy telewizji Play Now TV, natomiast druga będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie wygodę oraz brak konieczności podpisywania umów terminowych.Usługa oferowana jest w trzech wariantach prędkości:• 300 Mb/s od 25 zł miesięcznie + 25 zł opłaty za utrzymanie łącza;• 600 Mb/s od 35 zł miesięcznie + 25 zł opłaty za utrzymanie łącza;• 1 Gb/s od 50 zł miesięcznie + 25 zł opłaty za utrzymanie łącza.Podana cena obowiązuje przy umowie dla klientów Play na czas określony, zawiera rabaty za korzystanie z abonamentu głosowego Play i telewizji PLAY NOW TV, zgody marketingowe i e-fakturę.