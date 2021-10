Facebook stawia na Europę w budowaniu platformy cyfrowej metaverse

Łukasz Szewczyk

• Facebook ogłasza plan stworzenia 10 000 nowych miejsc pracy dla specjalistów w Unii Europejskiej.

• Inwestycja jest związana z planami firmy dotyczącymi budowy metaverse.

Facebook wspiera budowę nowej platformy cyfrowej - metaverse, opartej na technologiach takich jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. U podstaw tej koncepcji leży przekonanie, że dzięki zapewnieniu większego poczucia "wirtualnej obecności", interakcje online mogą stać się znacznie bliższe doświadczeniom w świecie rzeczywistym. Facebook podkreśla, że metaverse, podobnie jak internet, będzie wspólnym dokonaniem firm technologicznych, programistów, twórców i decydentów, którego kluczowymi cechami będzie otwartość i interoperacyjność. Żadna firma nie będzie właścicielem ani operatorem metaverse, a celem projektu jest zapewnienie ludziom szerokiego dostępu do nowych możliwości twórczych, społecznych i gospodarczych.Dla Facebooka oznacza to inwestycje w technologie i specjalistów oraz rozwój firmy w nowych obszarach. Firma podjęła decyzję, że to właśnie Europa będzie tu miała kluczowe znaczenie. W związku z tym dziś ogłasza plan, aby w ciągu najbliższych pięciu lat stworzyć w Europie -10 tys. nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanych specjalistów. Jednym z czynników, który wpłynął na tę decyzję jest fakt, że w Europie mieszka wielu specjalistów w obszarze nowych technologii - na przykład Polska zajmuje obecnie 5. miejsce w rankingu najlepiej wyszkolonych specjalistów w obszarze nowych technologii opracowanym przez Harvard Business Review.Europa ma ogromne znaczenie dla sukcesu Facebooka, podobnie jak Facebook jest ważny dla rozwoju europejskich firm i gospodarek. Firma od dawna dostrzega też potencjał europejskich specjalistów i stawia na ich rozwój - m.in. poprzez programy grantowe na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, otwarcie pierwszego w Europie laboratorium badań nad sztuczną inteligencją FAIR we Francji, otwarcie biura Facebook Reality Labs w Cork czy niedawne otwarcie Centrum wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Gdańsku we współpracy z Telus International.Jak podkreśla Jakub Turowski, Szef zespołu ds. polityki publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, Unia Europejska odgrywa też ważną rolę w kształtowaniu zasad funkcjonowania internetu: -W ramach nadchodzącej rekrutacji w całym regionie, Facebook wyraża otwartość na współpracę z rządami w całej UE, aby wybrać właściwe rynki i specjalistów do pracy nad metaverse.