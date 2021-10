Nowa usługa w portfolio serwisu Samsung. Naprawa wyświetlacza

Łukasz Szewczyk

• Wymiana ekranu to często wybierana usługa serwisowa urządzeń mobilnych.

• Samsung wprowadził do portfolio swoich serwisów nowość - usługę naprawy ekranu, będącą alternatywą dla jego wymiany.

Od października posiadacze urządzeń Samsung Galaxy będą mogli korzystać z nowej usługi serwisowej Samsung - naprawy wyświetlacza - alternatywy dla usługi wymiany całego modułu ekranu. Nowe rozwiązanie dostępne jest teraz w autoryzowanych centrach serwisowych Samsung.- mówi Jarosław Orski, szef działu Samsung Customer Care.Z rozwiązania naprawy ekranu będzie można skorzystać dla urządzeń Samsung Galaxy, w których nie doszło do uszkodzenia ramki modułu wyświetlacza, a wymiany wymagają jedynie elementy ekranu prezentujących treść, takie jak warstwa obsługująca dotyk oraz matryca wyświetlająca. Cena naprawy ekranu będzie od 15 do nawet 45 procent niższa niż przy wymianie całego modułu ekranu.Aby zakwalifikować urządzenie Samsung Galaxy do naprawy ekranu, każdorazowo potrzebna jest wstępna ekspertyza technika serwisowego. Po takiej analizie i akceptacji kosztów naprawy, urządzenie przekazywane jest następnie do dedykowanego autoryzowanego centrum serwisowego Samsung, dysponującego odpowiednimi narzędziami oraz specjalnie przeszkolonym z procesu odnowy zespołem techników.Wszystkie naprawy i wymiany wyświetlaczy przeprowadzane w autoryzowanych punktach serwisowych Samsung, wykonywane są wyłącznie z użyciem oryginalnych części, co pozwala na zachowanie pierwotnego okresu gwarancji urządzenia.