Kominek w mieszkaniu - czy warto?

Kominek to marzenie wielu z nas. Jednak nie zawsze mamy możliwość do zamontowania takiego prawdziwego kominka. Na szczęście nowoczesne technologie doprowadziły do stworzenia biokominka. To doskonała alternatywa dla domu czy mieszkania.

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

Dlaczego warto zamontować biokominek?



Jaki rodzaj kominka ekologicznego wybrać i na co zwracać uwagę?



Jakiego paliwa używamy do biokominka?



Czy ekokominek wymaga podłączenia do przewodów kominowych?



Biokominek portalowy - dlaczego zachwyci wielbicieli klasycznego wystroju wnętrz?



Jaki wpływ ma działanie wysokich temperatur na lokalizację kominka ekologicznego?



Czy paliwo do kominka w postaci płynnej jest bezpieczne?



Biokominek - dlaczego warto o nim pomyśleć?

Poznaj rodzaje biokominków - wiszące, wolnostojące, narożne

Jak zbudowany jest biokominek?

Powyższe pytania zadaje wielu konsumentów, którzy właśnie po raz pierwszy zetknęli się z ideą biokominka. Trudno im się dziwić. Ekokominek to w naszym kraju wciąż duża nowość. Pora poznać go bliżej.Biokominek to nowoczesna wersja kominka, która jest nie tylko bardzo funkcjonalna, ale też naprawdę dobrze wygląda w każdej aranżacji. Co ważne ta ekologiczna instalacja dogrzeje nam niewielkie pomieszczenie bez większego trudu. Ponadto dzięki ogromnemu wyborowi biokominków, wybierzemy najlepszy model tego urządzenia, idealnie dopasowany do naszych potrzeb. Co ważne kominek ten wykorzystuje biopaliwo, które przy spalaniu wydziela tylko parę wodną i niegroźne śladowe ilości dwutlenku węgla, które w żaden sposób nam nie zagrażają. Jednak jak dobrze wybrać biokominek właściwie dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb oraz ewentualnych technicznych ograniczeń w danym pomieszczeniu?To prosta w użyciu instalacja, którą można stosunkowo łatwo zaaranżować w pomieszczeniach o różnym charakterze. Osoby zajmujące się aranżacją wnętrz polecają biokominki wolnostojące do wnętrz urządzonych w nowoczesnym stylu, uzasadniając to tym, że minimalistyczna forma ekologicznych kominków idealnie sprawdzi się w tym przypadku właśnie w formie wolnostojącej.Niewątpliwą zaletą biokominków jest to, że ich prosta konstrukcja pozwala na ich samodzielne zamontowanie, bez konieczności zatrudniania fachowców.Ekokominki możemy montować zarówno w środku (domu lub mieszkaniu), jak i na zewnątrz (taras). Do dyspozycji mamy biokominki wolnostojące, biokominki pod zabudowę czy biokominki wiszące.Decydując się na jego zakup, musimy pamiętać o tym, że jest to urządzenie, które emituje ciepło i musi być usytuowane z daleka od materiałów łatwopalnych.Na rynku spotkamy wiele rodzajów czy typów ekologicznych kominków. Dla osób, które chcą urządzić wnętrze w stylu klasycznym, spodobają się z pewnością modele portalowe kominków ekologicznych. W tym przypadku ramy kominka są stylizowane tak, aby wyglądały na stare, rustykalne. Taki biokominek do złudzenia przypomina wtedy tradycyjny kominek. Jak tu nie mówić, że marzenia się spełniają?Jeśli jednak jesteście wielbicielami oryginalnych lub wręcz ekstrawaganckich rozwiązań, to producenci biokominków mają dla was niebanalną propozycję w postaci biokominków o nieregularnych geometrycznych kształtach. Taka opcja jest możliwa na specjalne życzenie klienta.Różnego typu kominki kupimy między innymi w sklepie online ( https://www.castorama.pl/ ).Ekokominek to urządzenie wbrew pozorom bardzo proste. Tak naprawdę składa się z dwóch podstawowych elementów. Najważniejszy element biokominka to biopojemnik wykonany ze stali nierdzewnej bądź wyprodukowany ze stali malowanej proszkowo. Obudowa biokominka powstaje z materiałów takich jak stal, płyty MDF czy szkło (chodzi o elementy wykonane z hartowanego szkła). Podstawą doboru materiałów jest to, że nie przenoszą one ciepła, co oznacza, że są odporne na działanie wysokich temperatur. To pozwala na dobór biokominka nie tylko pod kątem stylu, ale także ze względu na kolor czy fakturę dobieranych materiałów.Biokominek zasilany jest dzięki biopaliwom, które zostały stworzone specjalnie na potrzeby biokominków. To paliwo najwyższej jakości. Podstawowym składnikiem do paliwa biokominkowego jest etanol.Samo rozpalenie ekologicznego kominka jest bardzo łatwe - wystarczy w wyznaczonym pojemniku rozpalić ogień z użyciem rozpalarki lub długich zapałek. Ważne jest to, aby nigdy nie dolewać biopaliwa do rozgrzanego paleniska.Wygaszenie biokominka to dosłownie chwila, ponieważ odcinamy powietrze do paleniska jednym ruchem poprzez zamknięcie specjalnej pokrywy.Jest to bardzo ekologiczne urządzenie. Spalane w ekologicznym kominku biopaliwo emituje tylko parę wodną i dwutlenek węgla w śladowych ilościach. Dzięki temu kominek nie wymaga podłączenia do przewodów kominowych.