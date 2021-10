Amazon Fire TV rozwija się w Polsce. Nowe wersje urządzeń Fire TV Stick z 4K

Łukasz Szewczyk

• Na polski rynek wchodzą międzynarodowe wersje urządzeń Fire TV Stick 4K Max oraz Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K Max / Fot. Amazon TV

Fire TV Stick / Fot. Amazon TV

Fire TV Stick 4K Max / Fot. Amazon TV

Amazon ogłosił wprowadzenie nowych urządzeń i usług Fire TV dla klientów w Polsce. Są to międzynarodowe wersje Fire TV Stick 4K Max, sprzętu o wysokiej mocy do przesyłania strumieniowego oraz Fire TV Stick, przeznaczonego do streamingu w wysokiej rozdzielczości Full HD. Do obu typów odtwarzaczy multimedialnych dołączony jest pilot Alexa Voice Remote, z przeznaczonymi przyciskami zasilania oraz głośności do sterowania kompatybilnym odbiornikiem.- powiedziała Emma Gilmartin, Director, Fire TV & Tablets Europe. -- dodaje.(cena 309,99 zl) to odtwarzacz multimediów strumieniowych 4K Ultra HD z obsługą Dolby Vision, Dolby Atmos i Wi-Fi 6. Międzynarodowa wersja Fire TV Stick 4K Max jest wyposażona w nowy, czterordzeniowy procesor 1,8 GHz i 2 GB pamięci RAM, dzięki czemu aplikacje szybko się uruchamiają, a nawigacja jest płynna. To pierwsze urządzenie Fire TV, które oferuje obsługę Wi-Fi 6, co oznacza szybsze przesyłanie strumieniowe w rozdzielczości 4K, nawet gdy wiele urządzeń podłączonych do sieci Wi-Fi 6 jest aktualnie w użyciu. Międzynarodowa wersja Fire TV Stick 4K Max to również pierwsze urządzenie 4K Fire TV w Polsce, które obsługuje streaming 4K UHD, HDR i HDR10+, a także Dolby Vision i Dolby Atmos.Z kolei(cena 199,99 zł) umożliwia szybkie przesyłanie strumieniowe w rozdzielczości Full HD. Dzięki czterordzeniowemu procesorowi 1,7 GHz i przesyłaniu strumieniowemu w rozdzielczości do 1080p Full HD przy 60 klatkach na sekundę z obsługą HDR, międzynarodowa wersja Fire TV Stick charakteryzuje się dużą mocą i szybkością. Dwuzakresowe Wi-Fi z dwiema antenami obsługuje sieci 5 GHz, zapewniając bardziej stabilne przesyłanie strumieniowe i mniej zerwanych połączeń. Fire TV Stick obsługuje również Dolby Atmos, zapewniając rewolucyjną technologię dźwięku w kompatybilnych domowych systemach audio.Międzynarodowe wersje urządzeń Fire TV Stick 4K Max i Fire TV Stick będą wyposażone w najnowszą obsługę Fire TV, która oferuje spersonalizowany interfejs użytkownika (UI) w języku polskim. Posiada również uproszczony pasek menu głównego oraz możliwość przypięcia ulubionych aplikacji do paska szybkiego dostępu. Funkcje, takie jak "App Peeks", umożliwiają przeglądanie treści z Prime Video i na platformie Netflix, a "Szukaj" umożliwia odkrywanie treści według kategorii, np. filmy i seriale telewizyjne.Alexa jest dostępna po raz pierwszy na urządzeniach Fire TV dla klientów w Polsce, dzięki dołączonemu pilotowi Alexa Voice Remote. Jest on wyposażony w specjalne przyciski zasilania, głośności i wyciszania, a także możliwość używania poleceń głosowych w języku angielskim w celu wyszukiwania i kontrolowania treści. Wystarczy powiedzieć "Alexa, open Netflix", by uruchomić platformę albo "Alexa, find action films", by wyszukać filmy akcji. Uruchamianie kompatybilnego sprzętu TV i AV będzie możliwe przy użyciu jednego pilota.Dzięki wbudowanym przyciskom aplikacji Netflix, Prime Video, Apps i Internet dostęp do tych platform jest szybszy. Prime Video obsługuje również funkcje głosowe, które pozwalają włączyć dany program po wypowiedzeniu polecenia "Alexa, play Upload on Prime Video". Poruszanie się po odtwarzanym programie lub filmie jest łatwe, wystarczy powiedzieć "fast-forward" (przewijaj do przodu), "rewind" (przewijaj do tyłu), "pause" (zatrzymaj) lub "play next episode" (odtwarzaj następny odcinek).Dzięki dostępności asystentki głosowej w Fire TV klienci mogą sprawdzić pogodę lub swój kalendarz, a Alexa odpowie wizualnymi wynikami wyszukiwania. Klienci mogą również poprosić Alexę o sterowanie oświetleniem, inteligentnymi wtyczkami i innymi kompatybilnymi urządzeniami smart domu. Po zakupie, Alexa nadal będzie otrzymywać bieżące aktualizacje - nowe umiejętności, funkcje i aplikacje dodawane regularnie sprawią, że asystentka głosowa będzie stawała się coraz bardziej inteligentna.Fire TV z wykorzystaniem umiejętności Alexy zapewnia dostęp do tysięcy aplikacji, kanałów, filmów oraz seriali. Urządzenie zapewnia dostęp do serwisów Netflix, Prime Video, Apple TV, YouTube, a także lokalnych platform - Player, Canal+, Polsat Go, Polsat Box Go, WP Pilot, CDA TV i innych (mogą obowiązywać opłaty za subskrypcję). Słuchanie utworów, list odtwarzania, stacji radiowych na żywo i podcastów za pośrednictwem m.in. Amazon Music i Spotify (mogą obowiązywać opłaty za subskrypcję).Fire TV Stick 4K Max International Version dostępny jest w cenie 309,99 zł, a Fire TV Stick International Version - w cenie 199,99 zł. Oba urządzenia są już dostępne w przedsprzedaży, a ich wysyłka do klientów rozpocznie się 17 listopada.