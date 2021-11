Świąteczna oferta Orange. Smartfon lub telewizor za złotówkę i więcej gigabajtów

Łukasz Szewczyk

• Orange prezentuje ofertę na święta

• Smartfon lub telewizor za złotówkę

• Zestawy urządzeń z drugim smartfonem, smartwatchem lub słuchawkami w prezencie

Klienci Orange Love z telewizją mogą na Święta odebrać za złotówkę telewizor TCL 32'' lub smartfon OPPO A15s. Prezent przysługuje tym, którzy podpiszą nową umowę bądź przedłużą ją na 24 miesiące w planach Extra lub Premium.Pod choinką od Orange można znaleźć także świąteczne zestawy. Klient kupując nowy smartfon z planami #hello5G (Plan 60 lub Plan 80 w ofercie Abonament komórkowy) lub Orange Love z telewizją na 24 miesiące, otrzyma drugie urządzenie z zestawu w prezencie za 1zł.Do wyboru jest kilka zestawów, wśród nich m.in.:- Zestaw Xiaomi Redmi Note 8 2021 i Xiaomi Mi Watch Lite 1 zł na start i 38 zł × 24 mies. (przy zakupie Planu 60),- Zestaw Xiaomi Redmi Note 8 2021 i odkurzacz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light 1 zł na start i 38 zł × 24 mies. (Plan 80 lub Orange Love Standard)- Zestaw Xiaomi Redmi Note 8 2021 i słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3 Pro 1 zł na start i 38 zł × 24 mies. (Plan 60 lub Orange Love Standard)- Zestaw Xiaomi Redmi Note 8 2021 i Xiaomi Mi Watch 1 zł na start i za 38 zł × 24 mies. (Plan 80 lub Orange Love Standard)- Zestaw Realme C21 4/64 GB i Realme C11 2021 2/32 GB 1 zł na start i 21 zł × 24 mies. (Plan 80 lub Orange Love Standard)- Zestaw Samsung Galaxy S20 FE 5G i Samsung Galaxy A32 5G 1 zł na start i 110 zł × 24 mies. (Plan 80 lub Orange Love Standard)Oferty świąteczne łączą się. Przy zakupie świątecznego zestawu, klient otrzymuje jedno z urządzeń za 1zł, a podpisując dodatkowo umowę na Orange Love z telewizją, dostanie jeszcze smartfon lub telewizor w prezencie za złotówkę.W ofercie Orange Love z dwoma usługami oraz przy zakupie internetu domowego 4G, Orange proponuje dwa razy więcej gigabajtów - 500 GB. Dla klientów wybierających plany w #hello5G oraz dowolny pakiet Orange Love, operator oferuje teraz bezpłatny pakiet 300 ekstra gigabajtów do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy w kraju. Ten świąteczny prezent aktywuje się automatycznie zarówno przy podpisaniu nowej umowy, jak i przy przedłużeniu obecnej.Teraz w Planach Firmowych można dowolnie włączać i wyłączać paczki usług w promocyjnych cenach - w każdym momencie użytkowania. Orange zwiększa również pakiety GB w Planach Firmowy M, L, XL: Plan M z 30 GB na 60 GB, Plan L z 70 GB na 90 GB, Plan XL z 150 GB na 180 GBKlienci firmowi mogą również skorzystać z dodatkowych GB, dokładnie 300 GB na 3 miesiące w prezencie w wybranych Planach Firmowych.Orange przygotował choinkowe prezenty również dla przedsiębiorców - atrakcyjne zestawy z drugim urządzeniem za 1 zł +VAT m.in:- Xiaomi Redmi Note 8 2021 + jeden z czterech prezentów do wyboru (np. Smartwatch Xiaomi Mi Watch czy Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3 Pro) za 1 zł + VAT na start i 30 zł + VAT mies. na 24 mies. z Planem Firmowym M- Samsung Galaxy S20 FE 5G + Samsung Galaxy A32 5G za 1 zł + VAT na start i 89 zł + VAT mies. na 24 mies. z Planem Firmowym M- OPPO Reno5 Z 5G + OPPO A 16 za 1 zł + VAT na start i 52 zł + VAT mies. na 24 mies. z Planem Firmowym M.Jednocześnie, w ramach limitowanej akcji Smartfonowy szok cenowy, klienci biznesowi mają możliwość zakupu telefonów w najlepszych cenach na rynku.Na te Święta Orange udostępnił #hello5G w Planie Firmowym M. Pomoże to szybciej realizować świąteczne zamówienia. Klientom Orange na pewno nie zabraknie internetu.