Świąteczna oferta Play. Drugi msartfon w prezencie, dwa razy więcej danych

Łukasz Szewczyk

• Play wprowadza świąteczną ofertę

• Smartfon w abonamencie, drugi w świątecznym prezencie

• Internet stacjonarny przez 6 miesięcy za 0 zł

• Dwa razy więcej danych w ofercie internetu bezprzewodowego

W świątecznej promocji klienci Play przy wyborze abonamentu głosowego z paczką internetu Play M, L lub HOMEBOX i smartfonem, otrzymają. Urządzenia objęte promocją to Samsung Galaxy A52s 5G + Samsung Galaxy A03s oraz Xiaomi Redmi Note 10 5G + Xiaomi Redmi 9A. W abonamencie głosowym klienci otrzymają nawet 150 GB internetu w telefonie, nielimitowane rozmowy i SMS-y, a także dostęp do telewizji PLAY NOW. Druga karta SIM dla bliskiej osoby z tymi samymi usługami to jedynie 30 zł miesięcznie dla przenoszących numer do Play.Klienci Play mogą wybrać też świąteczne oferty dla domu obejmujące. W ramach świątecznej promocji operator przygotował dodatkowe gadżety w prezencie dla tych, którzy zdecydują się na jednoczesny zakup obu usług. Play oferuje do wyboru soundbar JBL Cinema SB 120, dzięki któremu oglądanie ulubionych seriali i filmów nabierze nowego wymiaru lub tablet Alcatel 3T 10 4G - idealny do rozrywki. Dodatkowo, w cenie abonamentu za telewizję klienci otrzymają dostęp do serwisu Viaplay, a w nim filmy, seriale i sportowe emocje na żywo, m.in. rozgrywki Bundesligi, Ligi Europy UEFA, UEFA Europa Conference League czy NHL, najlepszej hokejowej ligi świata.Osoby szukające stabilnego i pozwalającego na obsługę wielu urządzeń łącza zainteresuje. W promocyjnych świątecznych ofertach niezależnie od wybranej prędkości (od 150 do 600 Mbps) operator przygotował specjalny, a po tym czasie już od 40 zł miesięcznie.W świątecznymprzy zakupie dowolnego smartfonu, najmłodsi fani technologii mogą wybrać prezent spośród dwóch propozycji - bezprzewodowych słuchawek Motorola Vervebuds 100 pozwalających na komfortowe rozmowy czy słuchanie muzyki i audiobooków lub opaski sportowej Xiaomi Mi Smart Band 5 umożliwiającej mierzenie codziennej aktywności fizycznej czy snu. Do ofert operator szczególnie poleca smartfony vivo Y21s oraz Motorola moto e40.W wybranych taryfach Junior BOX oraz MIX dostępny jest także specjalny pakiet 100 GB do wykorzystania na social media (YouTube, TikTok, Instagram, Messenger, Facebook i inne) przez 90 dni od aktywacji. Dzięki temu przez 3 miesiące (w tym okres całych świąt) klienci mogą surfować po aplikacjach i dzielić się online swoimi przeżyciami z bliskimi bez obaw o brakującą paczkę danych.W ofercie Junior BOX dzieci otrzymują również dostęp do wyjątkowej platformy Akademia Team Play, w której można znaleźć stworzone przez znanych i lubianych youtuberów interesujące i rozwijające kreatywność materiały wideo o charakterze edukacyjno-rozrywkowym.Play przygotował także promocję dla osób wybierających internet bezprzewodowy z urządzeniem. W ofercie za 50 zł miesięcznie zamiast standardowych 100 GB proponuje 200 GB szybkiego internetu oraz przenośny router Wi-Fi za 9 zł na start. Tę ofertę można zakupić wyłącznie online, na stronie operatora.