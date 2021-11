Hit Mikołaja w UPC. Świąteczny pakiet internetu z telewizją premium

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska w wprowadza do swojej oferty specjalną promocję na święta

UPC wprowadza świąteczny pakiet "Hit Mikołaja", czyli kompleksowy pakiet usług cyfrowych premium dla domu. Promocyjny pakiet w cenie 99,99 zł miesięcznie, przez cały okres obowiązywania umowy obejmuje: internet 750Mb/s szerokopasmowy oparty na światłowodzie z "Inteligentnym WiFi, telewizję Max Premium z 184 kanałami (w tym kanały premium Cinemax i Filmbox), cztery pakiety Premium: HBO, Polsat Sport Premium, Eleven Sports i Viaplay, dekodery 4K (UPC 4K TV BOX lub 4K CI CARD) oraz aplikację UPC TV GO.Dodatkowo UPC oferuje klientom dostęp do usługi 5G w elastycznych pakietach (25GB za 24,99 zł i 50GB za 59,90 zł), wraz z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami. Oferta jest dostępna dla obecnych i nowych klientów, którzy wykupią usługi stacjonarne lub tylko mobilne. Na ofertę UPC składają się również trzy modele nowoczesnych smartfonów obsługujących 5G: Samsung A52 5G, Realme GT ME oraz Realme 8 5G.UPC poszerza również swoją ofertę cyfrowej rozrywki, oferując klientom dostęp do serwisów premium Viaplay, HBO, Polsat Sport Premium i Eleven Sport za pośrednictwem innowacyjnego dekodera UPC 4K TV Box lub karty 4K CI +, zapewniając klientom najbogatszą na rynku bibliotekę filmów, seriali i wydarzeń sportowych. Od 4 listopada wszyscy klienci UPC będą mogli śledzić mecze, w tym niemieckiej Bundesligi, korzystając z przygotowanej specjalnie dla nich oferty Sportowe Weekendy.Jednocześnie szerokopasmowy światłowodowy dostęp do Internetu, wykorzystujący Inteligentne WiFi, wraz z ofertą telewizyjną i aplikacją UPC TV GO, dostępny jest dla klientów w elastycznych pakietach:- Internet o prędkości 750 Mb/s, Inteligentne WiFi, telewizja Max Premium oraz kanały premium Viaplay, HBO, Polsat Sport Premium i Eleven Sport, dostępne w ofercie za 99,99 zł- Internet 1 Gb/s z Inteligentnym WiFi, Max Premium TV, kanałami premium Viaplay, w cenie 119,99 zł- Internet 300Mb/s z Inteligentnym WiFi i TV Start + UPC TV GO od 49,99 zł