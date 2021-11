Łukasz Szewczyk

T-Mobile uruchomił testową sieć 5G Stand Alone

• Sieć 5G Stand Alone (SA) to kolejny etap rozwoju technologii piątej generacji w T‑Mobile

• 5G Stand Alone pozwoli na uruchamianie nowych usług i produktów dla klientów indywidualnych i biznesowych

Fot. Ericsson