UOKiK stawia zarzuty Vectrze. Operator bezprawnie podwyższał opłaty

Łukasz Szewczyk

• UOKiK postawił zarzuty operatorowi telewizji kablowej Vectra.

• Spółka wprowadziła jednostronnie klauzulę umożliwiającą podwyższenie opłaty za internet i telewizję, mimo że umowy nie zawierały odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej umożliwiającej takie działanie.

• Następnie Vectra podwyższała opłaty za internet i telewizję.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi działania w zakresie zwalczania zachowań przedsiębiorców dotyczących jednostronnych zmian umów w trakcie ich trwania. Podstawą takich zmian w umowach na czas nieoznaczony jest klauzula modyfikacyjna. Postanowienie to określa jakie warunki umowy oraz w jakich okolicznościach mogą ulec zmianie - np. kiedy może wzrosnąć cena usługi. Jest to bardzo ważna informacja dla konsumentów. Z doświadczeń ekspertów Urzędu i napływających skarg wynika jednak, że nie zawsze zmiany w wykonywanych umowach dokonywane są w oparciu o prawidłową klauzulę modyfikacyjną.Najnowsze postępowanie UOKiK dotyczy jednostronnej zmiany umów przez operatora telewizji kablowej Vectra. Abonenci tej firmy dostali listy informujące ich o jednostronnym dodaniu do ogólnych warunków umowy postanowienia, na podstawie którego Vectra może podnosić wysokość abonamentu raz w roku. Co istotne, dotychczasowe warunki umowne nie przewidywały uprawnienia przedsiębiorcy do wprowadzenia tego rodzaju zapisów. Już na tym etapie Prezes Urzędu wystąpił do operatora z tzw. wezwaniem miękkim, w którym wezwał do wycofania się z dopiero mających wejść w życie zmian, co pozwoliłoby spółce uniknąć postępowania administracyjnego. Vectra jednak zignorowała wystąpienie miękkie.Następnie, po kilku miesiącach klienci otrzymali informację, że ich abonament miesięczny wzrósł o 5 zł, mimo że pierwotne warunki umowne nie pozwalały na takie działanie operatora. W konsekwencji klienci, którzy nie wypowiedzieli umowy, zostali zmuszeni przez przedsiębiorcę do płacenia rocznie aż 60 zł więcej za usługi telekomunikacyjne.- mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. obrotu, nakazem zaniechania praktyki i usunięciem jej skutków.Prezes UOKiK przypomina, że przedsiębiorcy nie mogą dowolnie zmieniać zawartych umów. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony każda zmiana powinna być dokonana w oparciu o prawidłową klauzulę modyfikacyjną, która precyzuje jaki warunek umowy i w jakich okolicznościach może się zmienić. Dzięki temu konsument może zweryfikować, czy wystąpiły powody dające możliwość wprowadzania przez przedsiębiorcę jednostronnych zmian.