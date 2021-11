Nowy router 5G dostępny w Plusie

Łukasz Szewczyk

• W ofercie Plusa pojawił się nowy router OPPO 5G CPE T1a obsługujący sieć 5G.

• Router jest w stanie zapewnić dostęp do 5G nawet na 32 urządzeniach jednocześnie.

W zasięgu sieci 5G Plusa jest już ponad 17 milionów mieszkańców Polski z ponad 700 miejscowości. Wraz z rosnącym zasięgiem sieci 5G rozbudowywane jest także portfolio urządzeń umożliwiających dostęp do sieci najnowszej generacji.Nową propozycją jaka pojawiła się w ofercie Plusa jest router OPPO 5G CPE T1a. Urządzenie dostępne w ofercie Plusa jest wyposażone jest w 7nm układ Qualcomm Snapdragon X55 5G drugiej generacji. Inteligentny algorytm O-Reserve dobiera spośród ośmiu wbudowanych anten, cztery o najmocniejszym sygnale, co zapewnia stabilne i mocne połączenie gwarantujące niezakłóconą rozrywkę czy pracę i naukę zdalną. Urządzenie obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 6.Sprzęt dostępny jest za np.:• 1 zł na start i 24 raty po 54 zł/mies. za sprzęt (łącznie 1297 zł),• 1 zł na start i 36 rat po 36 zł/mies. za sprzęt (łącznie 1297 zł).Taryfą polecaną do 5G jest abonament na 24 miesiące za 75 zł miesięcznie (po rabacie za e-fakturę) z pakietem internetu 250 GB/mies., który pozwala na swobodne pobieranie i przesyłanie danych. Dodatkowo, w cenie abonamentu klienci otrzymują dostęp do TIDAL Premium przez cały okres trwania umowy. Router jest dostępny w ofercie Weź Na Próbę umożliwiającej testowanie usługi i urządzenia przez 15 dni.