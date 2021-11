Apple Music już na telewizorach LG

Łukasz Szewczyk

• Klienci LG Electronics na całym świecie mogą korzystać z aplikacji Apple Music na swoich telewizorach LG Smart TV

Aplikacja Apple Music, dostępna w sklepie LG Content Store dla telewizorów LG Smart TV z systemem webOS 4.0 lub nowszym, umożliwia abonentom dostęp do ponad 90 milionów utworów bez reklam, ponad 30 tysięcy profesjonalnie dobranych playlist, teledysków w rozdzielczości 4K i transmitowanych na żywo hitów muzyki pop, klasycznej i country w wielokrotnie nagradzanym Apple Music Radio.Aplikacja Apple Music dostępna na telewizorach LG Smart oferuje również dostęp do milionów utworów ze zsynchronizowanymi tekstami, stwarzając możliwości śpiewania razem z wykonawcą, zarówno w domu, jak i podczas spotkania ze znajomymi. Abonenci mogą również korzystać z dostępu do wszystkich utworów, albumów i playlist z własnej biblioteki muzycznej na telewizorach LG Smart.Korzystanie z aplikacji Apple Music na telewizorach LG Smart TV odbywa się podobnie, co na pozostałych urządzeniach takich jak iPhone, iPad, Mac, HomePod mini, PC i Android, ale z wizualną immersją dużego ekranu, jaką oferują telewizory LG. Właściciele telewizorów LG Smart mogą pobrać aplikację Apple Music ze sklepu LG Content Store, zalogować się na istniejące konto za pomocą swojego Apple ID lub rozpocząć subskrypcję bezpośrednio na telewizorze, korzystając z 3-miesięcznego okresu próbnego.