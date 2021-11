Co najchętniej oglądamy i czym kierujemy się przy zakupie telewizora?

Łukasz Szewczyk

• Korzystając z odbiorników najczęściej sięgamy po tradycyjną telewizję, mimo że nowoczesne telewizory oferują dużo więcej możliwości - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie TP Vision, właściciela marki Philips TV & Sound

• Czym kierujemy się kupując telewizor, co, z kim i kiedy najchętniej oglądamy?

Najważniejsze cehcy telewizorów według Polaków / Fot. TP Vision

Trwałość, stosunek jakości do ceny i wysoka rozdzielczość ekranu to trzy najważniejsze cechy telewizorów, na które zwracają uwagę Polacy, wybierając nowe urządzenie. Dla ponad 92% ankietowanych to trwałość urządzenia jest najważniejsza. Coraz większą uwagę przywiązujemy również do jakości - 91% badanych potwierdza, że ważną cechą telewizora jest korzystny stosunek poniesionego wydatku do jakości urządzenia. Trzecim czynnikiem jest wysoka rozdzielczość ekranu - 88% respondentów oraz dla 87% - jakość dźwięku.- to technologie, które już dziś wykorzystujemy w naszych telewizorach, mówi Marcin Habzda, dyrektor generalny TP Vision w Polsce. -- dodaje Marcin Habzda.Przeciętne polskie gospodarstwo domowe posiada średnio 1,8 telewizora. Co najchętniej oglądamy, z kim i ile czasu nam to zajmuje? Okazuje się, że mimo zaawansowanych funkcji współczesnych telewizorów, oferujących m.in. dostęp do internetu czy gier, jesteśmy tradycjonalistami. Wśród Polaków wciąż najpopularniejsza jest tradycyjna telewizja (niemal 50% wskazań). Na kolejnym miejscu plasują się platformy streamingowe - takie jak Netflix, czy inne platformy VoD. Filmy, seriale czy programy dokumentalne ogląda za ich pośrednictwem 15% ankietowanych. Z serwisów video, takich jak YouTube, korzysta na telewizorze 12%. Co ciekawe - blisko 8% respondentów wykorzystuje telewizor do słuchania muzyki - co tradycyjnie było do niedawna wyłącznie domeną sprzętu audio.- mówi Marcin Habzda..]Większość z nas ogląda TV samotnie (nieco ponad 50% wskazań), a ci, którzy preferują wspólne oglądanie - najchętniej spędzają w ten sposób czas w towarzystwie partnera lub partnerki (84%), a ponad 75% czerpie dużą frajdę ze spędzania czasu przed telewizorem z dziećmi. Na pytanie o to, z kim chętnie oglądają telewizję, więcej niż 73% badanych wskazało ogólnie - rodzinę.By umilić sobie czas podczas oglądania filmu czy seriali, niemal 36% ankietowanych przygotowuje przekąski i napoje, a około 30% dostosowuje światło w pomieszczeniu do ekranu. Prawie 18% Polaków podczas oglądania nie korzysta ze swojego telefonu - nie odbiera połączeń i nie sprawdza wiadomości. Zaś blisko 43% respondentów deklaruje, że nie potrzebuje żadnych dodatków, aby cieszyć się seansem.Telewizje oglądamy najchętniej na koniec dnia - przed snem (ponad 50% wskazań) oraz po południu - po powrocie z pracy (prawie 25%). Przed telewizorem spędzamy przeciętnie około 3 godziny i 40 minut dziennie. W grupie w wieku 18 - 29 lat zajmuje to średnio 3 godziny, a osoby starsze - w wieku 60 i 75 lat oglądają telewizję średnio przez ponad 4 godziny dziennie.Polacy lubią też dyskutować o tym, co obejrzeli. Najczęściej rozmowy toczą sie wokół programów informacyjnych - 48%. Na kolejnym miejscu znalazły się transmitowane w telewizji zawody sportowe - wskazało je ponad 28% respondentów. Natomiast o serialach oglądanych na platformach streamingowych debatuje 24% ankietowanych.