Vectra ze specjalną promocją na Black Friday

Łukasz Szewczyk

Od piątku (19 listopada 2021 roku) osoby decydujące się na wybór usług Vectry, mogą skorzystać ze specjalnej oferty Black Friday, która obejmie pakiet Internetu światłowodowego o prędkości do 300 Mb/s zwiększonej dwukrotnie - do 600 Mb/s, w specjalnej cenie. Jednocześnie, dostępna prędkość do 300 Mb/s, dla mniej wymagających, przy umowie na 12 miesięcy wyniesie tylko 34,99 zł miesięcznie.Największy operator telewizji kablowej w Polsce przygotował również coś specjalnego dla tych, którzy szukają szerokiego wyboru treści oraz dostępu do najlepszej rozrywki, niezależnie od miejsca w którym aktualnie przebywają. Tym klientom Vectra oferuje Internet światłowodowy o prędkości do 600 Mb/s oraz (w cenie) 39 kanałów telewizyjnych, w tym 22 w jakości HD. Do tego firma oferuje dostęp do jednego z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych - Netflix, który posiada niezwykle bogatą bibliotekę popularnych filmów, seriali i programów. W ramach połączonych usług operatora w atrakcyjnej cenie, klienci Vectry mogą korzystać z planu Podstawowego. Całości towarzyszy także nowoczesny dekoder TV Smart 4K BOX, oferujący dostęp do kanałów telewizyjnych (również w wysokiej jakości 4K), VOD, strefy Kids, funkcji asystenta głosowego, różnorodnych aplikacji ze sklepu Google Play oraz wielu gier (z możliwością podłączenia pada gamingowego). W ramach szerokiego wachlarza usług dodatkowych urządzenia, m.in. Restart TV, Catch-up TV, Chromecast/Airplay, nagrywarka sieciowa, widz zyskuje dodatkową kontrolę nad oglądanym kontentem, np. odtwarzając od początku program, który już się rozpoczął czy wracając (do 7 dni wstecz) do wybranych programów, które przegapił. To wszystko w cenie 49,99 zł przez pierwsze 6 miesięcy, przy podpisaniu krótkiej umowy na 12 miesięcy.Najwięksi miłośnicy kina i telewizji mogą wybrać natomiast wariant, w którym oprócz dostępu do prędkości Internetu światłowodowego do 600 Mb/s, otrzymują pakiet Złoty, a w nim 139 kanałów (w tym 91 HD). Podpisując umowę na 12 miesięcy, cena tego pakietu wyniesie 69,99 zł przez pierwsze 6 miesięcy. Na abonentów czeka dodatkowo dekoder Smart 4K Box oraz Netflix.Promocja potrwa do 29 listopada br. do godziny 14:00.