T-Mobile stawia na łącza o dużej przepustowości w sieci szkieletowej

• T‑Mobile przygotował swoją infrastrukturę transmisyjną na przesyłanie sygnałów Ethernet o prędkości 400Gbit/s pomiędzy dowolnymi lokalizacjami w optycznej sieci szkieletowej

Pierwsze wdrożenie miało miejsce w październiku bieżącego roku pomiędzy DC w Warszawie. Jest to możliwe poprzez zastosowanie najnowszej koherentnej technologii optycznej umożliwiającej transmisję sygnałów do 800Gbit/s z wykorzystaniem pojedynczego kanału DWDM.Nowe, szybsze połączenia pozwolą na rozwój wysokiej jakości usług międzynarodowych dla klientów biznesowych, a także zagwarantują odpowiednią przepustowość do zewnętrznych operatorów i dostawców usług na świecie.- mówi Marcin Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Transmisji i Infrastruktury T‑Mobile Polska.