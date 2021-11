Łukasz Szewczyk

Netia: 50 proc. rabat na Black Weeks dla obecnych klientów

• Netia przygotowała specjalną ofertą na Black Weeks, skierowaną do aktualnych klientów.

• Operator oferuje 50 proc. rabat na przyspieszenie usługi światłowodowego dostępu do internetu do 1 Gb/s i zakup pakietu Polsat Sport Premium.