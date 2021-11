TIDAL w Plusie. HiFi i innowacyjne formaty audio w nowych subskrypcjach

Łukasz Szewczyk

• W Plusie dostępny jest już nowy, ulepszony TIDAL.

• Użytkownicy serwisu zyskali lepszą jakością dźwięku, a dotychczasowe warianty subskrypcji otrzymały nowe nazwy.

TIDAL, który oferuje ponad 80 milionów utworów oraz 350 tysięcy wysokiej jakości wideo, zapewnia teraz wszystkim swoim klientom bezstratną jakość dźwięku o parametrach co najmniej takich samych jak na płycie CD. Nowe warianty serwisu TIDAL to obecnie HiFi oraz HiFi Plus.TIDAL HiFi umożliwia słuchanie muzyki w formacie FLAC zapewniającym intensywniejszy i czystszy strumieniowy przesył mocnego dźwięku o praktycznie bezstratnej jakości. To muzyka jak z płyty CD.TIDAL HiFi Plus łączy wszystkie zalety HiFI, czyli jakość dźwięku w formacie FLAC, z innowacyjnymi formatami audio Masters Quality Audio, Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio, które zapewniają dźwięk w uwierzytelnionej i nienaruszonej wersji o najwyższych możliwych parametrach, tak doskonały, jak brzmiał w studiu nagraniowym.Oba rodzaje subskrypcji, czyli zarówno TIDAL HiFI, jak i TIDAL HiFi Plus, nadal są dostępne również w wariantach Family, czyli pakietach rodzinnych. Pozwalają one na korzystanie z serwisu przez nawet sześć osób, a każdy użytkownik ma spersonalizowane konto i dostęp do własnych playlist.Nowy TIDAL dostępny w czterech rodzajach subskrypcji:• TIDAL HiFi za 19,99 zł miesięcznie (dawny TIDAL Premium).• TIDAL HiFi Family, czyli pakiet rodzinny za 29,99 zł miesięcznie ((dawny TIDAL Premium Family).• TIDAL HiFi Plus, czyli wariant z muzyką w najlepszej jakości dźwięku za 39,99 zł miesięcznie (dawny TIDAL HiFi).• TIDAL HiFi Plus Family, czyli pakiet rodzinny z muzyką w najlepszej jakości dźwięku za 59,99 zł miesięcznie (dawny TIDAL HiFi Family).Z usługi TIDAL mogą korzystać klienci wszystkich rodzajów usług w sieci Plusa. Nowi użytkownicy serwisu mogą przez 90 dni korzystać z niego bez opłat, a po tym czasie usługa zostanie przekształcona w płatną zgodnie z wybranym wariantem. Plus daje swoim klientom możliwość dopisania usługi TIDAL do rachunku za usługi telekomunikacyjne.Serwis TIDAL bez dodatkowych opłat jest dostępny w Plusie także z niektórymi ofertami telekomunikacyjnymi. Można go mieć w cenie abonamentu lub przez 12, 24 lub 25 miesięcy bez opłat w zależności od wybranej oferty. Wszystkie obecne usługi TIDAL Premium, z których klienci Plus korzystają w ramach swoich abonamentów zmienią się w TIDAL HiFi.