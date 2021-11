Kompletujemy sprzęt dla gracza - o czym nie można zapomnieć?

Materiał partnera

Kompletując sprzęt do grania należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby spędzanie czasu w taki sposób sprawiało nam frajdę. Do tego nie wystarczy już tylko dobry komputer lub konsola i duży ekran lub telewizor. O czym nie można jeszcze zapomnieć? Podpowiadamy.

Słuchawki lub głośniki

Biurko gamingowe

Aby cieszyć się wysoką jakością dźwięku warto zaopatrzyć się w sprzęt pozwalający wiernie odtworzyć wszelkie odgłosy w sposób zbliżony do naturalnego. Wielu graczy w takim przypadku sięga po prostu po słuchawki nauszne. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku jeśli chcemy odgrodzić się od hałasu panującego w innych pomieszczeniach w domu lub od dźwięków na zewnątrz. Wielu graczy nie wyobraża sobie efektywnej rozgrywki bez słuchawek z wbudowanym mikrofonem, które występują w formie bezprzewodowej.Bardzo dobrym pomysłem jest także zestaw głośników. Współcześnie nawet te najmniejsze składające się z dwóch kolumn i ewentualnie subwoofera dają doskonałą jakość dźwięku. Jest to w zupełności wystarczające do praktycznie każdej gry. Jeśli planujemy oglądać filmy lub marzymy o większej głębi dźwięku to warto sięgnąć po głośniki 5.1, czyli zestaw składający się z pięciu elementów oraz subwoofera. Po poprawnym ich umieszczeniu czeka nas najwyżej jakości uczta dźwiękowa. To rozwiązanie dla osób poszukujących najlepszych muzycznych wrażeń. Ogromny wybór takich sprzętów w promocyjnych cenach można znaleźć podczas Allegro black friday Współcześnie coraz większą wagę przywiązuje się nie tylko do wygodnych foteli dla graczy, ale także do ergonomicznych biurek. Biurka specjalnie zaprojektowane dla zapalonych miłośników gier wyróżniają się specjalnymi elementami, które pozwalają zwiększyć wygodę i komfort. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby umieścić na nim nawet dużej wielkości monitor, klawiaturę oraz wszelkie inne akcesoria w taki sposób, aby użytkownik miał wszystko niemalże pod ręką.Ogromną zaletą jest także to, że można zapomnieć o irytującej plątaninie kabli. Producenci biurek wykorzystali nogi biurka, aby móc poprowadzić przez nie wszelkiego rodzaju przewody. Także listwa zasilająca do której dochodzą poszczególne kable jest sprawnie ukryta we wnętrzu mebla. Wystarczy jednak sięgnąć, aby szybko włączyć lub wyłączyć zasilanie.Taki mebel to z pewnością rozwiązanie nie dla każdego. Sam design i wykonanie pasuje do nowoczesnego wnętrza. Dla efektu dość często w takim modelu biurka znajdują się specjalne diody LED, które generują efektywne oświetlenie, co wygląda wręcz oszałamiająco w pokoju gracza.