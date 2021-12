Łukasz Szewczyk

Plus będzie świadczył usługi oferowane do tej pory przez Aero2

• Doszło do formalnego połączenia dwóch spółek Grupy Polsat Plus.

• Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polkomtel połączył się i przejął Aero2

• Obecnie to operator sieci Plus świadczy wszystkie usługi oferowane do tej pory przez Aero2.