Nielimitowany internet na święta w prezencie od T-Mobile. Jak aktwywać?

Łukasz Szewczyk

• Od 1 grudnia 2021 roku klienci T-Mobile mogą aktywować bezpłatny, nielimitowany internet na dwa tygodnie w aplikacji "Mój T‑Mobile"

Nielimitowane święta zawitały do T‑Mobile już po raz trzeci. W zeszłorocznej edycji ze świątecznego prezentu skorzystało blisko 700 tysięcy klientów T‑Mobile. A jak można dołączyć do tego grona i w tym roku cieszyć się nielimitowanym internetem na 2 tygodnie?Usługę można aktywować w aplikacji "Mój T‑Mobile" od 1 grudnia 2021 do 3 stycznia 2022 roku do końca dnia.Mogą z niej skorzystać zarówno indywidualni klienci abonamentowi (Rodzina, T, T DATA), jak i użytkownicy usług na kartę (GO!, Internet na kartę Blueconnect) i MIX (Frii Mix). Oferta jest również mogą skorzystać również klienci biznesowi (Magenta Biznes Internet, Jump proFirma lub DATA JUMP).Aktywacja nastąpi w ciągu 72 godzin od przyjęcia zlecenia, a z darmowego nielimitowanego internetu można korzystać przez 14 dni na terenie Polski.