Netia z odkodowanymi kanałami TV na święta

Łukasz Szewczyk

• Netia przygotowała zimową niespodziankę dla swoich abonentów - bezpłatny dostęp nawet do 30 kanałów telewizyjnych

Z nowej akcji promocyjnej ucieszą się zwłaszcza abonenci podstawowych pakietów usług telewizyjnych Grupy Netia, dla których może ona oznaczać dostęp do 30 nowych kanałów. Co istotne - zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym, który sprzyja wspólnemu spędzaniu czasu przed telewizorem - wśród "odkodowanych" promocyjnie kanałów są zarówno te z filmami i serialami (m.in. FOX HD, Paramount Channel HD, Warner TV HD), dla dzieci (m.in. Cartoon Network HD, Disney Channel HD, Nickelodeon), przyrodnicze (National Geographic HD, BBC Earth HD) i wiele innych.Pełna lista "odkodowanych" kanałów w porządku alfabetycznym przedstawia się następująco: 13Ulica HD, AMC HD, BBC Brit HD, BBC Earth HD, BBC First HD, BBC Lifestyle HD, Boomerang HD, Cartoon Network HD, Cbeebies, CBS Europa HD, Comedy Central HD, Da Vinci, Disney Channel HD, Disney Junior, E! Entertainment HD, Epic Drama HD, Extreme Sports Channel HD, FOX HD, FOX Comedy HD, History HD, History 2 HD, MTV Polska HD, National Geographic HD, Nick Jr., Nickelodeon, Nicktoons HD, Paramount Channel HD, Polsat Comedy Central Extra HD, SCI FI HD, Warner TV HD.Promocją są objęci abonenci Netii, którzy korzystają z ofert: TV Elastyczna oraz SML (aktualnie dostępna w sprzedaży dla nowych klientów), korzystających z dekoderów Netia Player oraz Netia EvoBox. Akcja promocyjna potrwa do 9 stycznia 2022 roku.