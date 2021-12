Mikołajkowy pakiet 10 GB od Plusa

Łukasz Szewczyk

• Klienci korzystający z wszystkich rodzajów ofert głosowych sieci Plus oraz Plusha mogą bezpłatnie włączyć specjalny pakiet 10 GB

Z promocji "Mikołajki" mogą skorzystać użytkownicy wszystkich głosowych usług Plusa i Plusha. W tym celu należy zalogować się do aplikację iPlus, a dla nowych użytkowników zarejestrować w niej, i w zakładce "Usługi i pakiety" w folderze INTERNET aktywować pakiet 10 GB na Mikołajki. Włączenie promocji zostaje potwierdzone wiadomością SMS.Pakiet 10 GB jest włączany na okres siedmiu dni dla klientów na kartę oraz mix oraz do końca bieżącego cyklu bilingowego dla klientów abonamentowych. Aby z niego skorzystać konieczne jest w przypadku ofert na kartę oraz mix posiadanie aktywnego konta, czyli jego ważności dla usług wychodzących oraz jego dodatnia wartość (min. 1 grosz), natomiast w przypadku ofert abonamentowych niezaleganie z płatnościami. Mikołajkowy pakiet internetowy jest jednorazowy i nie może być wykorzystany w roamingu międzynarodowym.Promocja obowiązuje od 6 do 12 grudnia 2021 roku.iPlus to nowa nazwa dawnej aplikacji Mobilny Plus Online służącej do zarządzania kontem klienta, dzięki której możliwy jest stały i bezpłatny dostęp do bieżących informacji związanych z kontem bilingowym, aktualną ofertą operatora oraz można zakupić dodatkowe pakiety lub usługi, a także pozwalającej na bezpośredni kontakt z konsultantami Call Center, Infolinią Handlową czy Działem Windykacji.