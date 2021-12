Amazon Prime dostępny w Play

Łukasz Szewczyk

• Sieć Play wprowadza do swojej oferty usługę Amazon Prime

Klienci sieci Play mają możliwość włączenia Amazon Prime w promocyjnej cenie 10,99 zł miesięcznie. Członkowie Amazon Prime otrzymują możliwość bezpłatnej, krajowej dostawy nawet na następny dzień bez minimalnej wartości zamówienia. Obejmuje ona miliony artykułów z ponad 30 kategorii, np. elektronika, komputery, książki, moda, dom i kuchnia, narzędzia, artykuły sportowe, zabawki.Użytkownicy Amazon Prime otrzymują także nieograniczony dostęp do Amazon Prime Video - platformy streamingowej z popularnymi filmami i programami telewizyjnymi, w tym serialami Amazon Original TV: "Tom Clancy's Jack Ryan", "Dobry omen", "The Boys" oraz nagrodzonymi Emmy "Fleabag" i "Wspaniała pani Maisel". Na platformie znajdują się także oryginalne filmy, w tym "Książę w Nowym Jorku 2", "Kolejny film o Boracie", "Bez skrupułów" Toma Clancy'ego, "Wojna o jutro" i "Hannah", w którym występuje Joanna Kulig. Uzupełnieniem wachlarza materiałów jest również linia sportowych seriali dokumentalnych, w tym "Wszystko albo nic: Tottenham Hotspur", "Wszystko albo nic: Manchester City", "When Eagles Dare: Crystal Palace F.C.", "Steven Gerrard's Make Us Dream", "Take Us Home: Leeds United" oraz "Inside Borussia Dortmund". Na Amazon Prime Video w formie filmu dokumentalnego przedstawione zostaną także życie i droga do sławy polskiego napastnika Roberta Lewandowskiego. Premiera tego dokumentu zaplanowana jest na 2022 rok. Członkowie Amazon Prime mogą nie tylko oglądać wybrane tytuły na swoich urządzeniach w domu, ale także pobrać je za pomocą aplikacji na telefon lub tablet i cieszyć się rozrywką w dowolnym miejscu bez dostępu do internetu.Prime Gaming to popularna na całym świecie platforma dla fanów gier. W ramach usługi można otrzymać darmowe gry na PC, ekskluzywną zawartość w grach oraz darmową miesięczną subskrypcję Twitch.Członkowie Amazon Prime otrzymują również dostęp do lepszych ofert od popularnych marek, w tym atrakcyjne zniżki podczas największego święta zakupów - Amazon Prime Day. Jest to dzień, w którym użytkownicy mają okazję kupić produkty w wyjątkowo niskich cenach.Klienci, którzy do tej pory nie korzystali z promocji Amazon, mogą wypróbować Amazon Prime bez kosztów przez 30 dni. Każdy klient posiadający abonament telefoniczny lub internetowy może wygodnie aktywować usługę poprzez aplikację Play24 lub w przypadku użytkowników posiadających PLAY NOW TV, poprzez dekoder TV BOX.Użytkownicy, którzy mieli włączoną usługę Amazon Prime Video za 25 zł miesięcznie automatycznie otrzymali dostęp do wszystkich korzyści Amazon Prime w niższej cenie - za 10,99 zł.