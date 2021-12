Świąteczne prezenty od Vectry. Dostęp do Canal+, Eleven, Tidal i HBO w prezencie

Łukasz Szewczyk

• Z okazji zbliżających się Świąt sieć Vectra przygotowała dla nowych i obecnych klientów oferty specjalne.

• Internet światłowodowy o przepustowości do 600 Mb/s w niższych cenach.

• Dostęp do Canal+, Eleven, Tidal i HBO nawet na pół roku bez dodatkowych opłat

Osoby decydujące się na wybór usług Vectry mogą skorzystać ze specjalnej oferty "Świąteczny Super Hit", w ramach której otrzymają szybki internet światłowodowy 600 Mb/s. Internet o tej przepustowości jest w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników, umożliwiając pobieranie nieograniczonych ilości danych z szybkością do 600 Mb/s i wysyłanie z szybkością do60 Mb/s.Ponadto, oferta obejmuje usługi telewizji, w tym pakiet Złoty, a w nim 137 kanałów (w tym 92 HD), jak również dekoder TV Smart 4K BOX z Android TV, który można zabierać ze sobą wszędzie. Co więcej, klienci decydujący się na wybór oferty otrzymują atrakcyjny prezent w postaci zestawu jedenastu kanałów Canal+, dostępu do serwisów HBO, Tidal oraz kanałów Eleven przez pół rokuw prezencie.To wszystko w cenie 84,99 zł za miesiąc, przy podpisaniu krótkiej umowy na 12 miesięcy. Chętni mogą wybrać niemal bliźniaczą ofertę, ale z jeszcze większym pakietem telewizyjnym (pakiet Platynowy obejmujący 176 kanałów, w tym 122 HD), której koszt to 99,99 zł miesięcznie.Vectra przygotowała również oferty świąteczne dla osób, zainteresowanych wyłączenie usługą internetu. Za 49,99 zł miesięcznie, operator proponuje internet światłowodowy do 600 Mb/s. Do pakietu firma dołącza prezent - dostęp do serwisu muzycznego Tidal na pół roku bez dodatkowych opłat.Dodatkowo, na zainteresowanych czekają paczki, obejmujące internet światłowodowy do 600 Mb/s, pakiet telewizyjny Stalowy z dekoderem TV Smart 4K BOX oraz dostępem do Canal+ i Tidal na sześć miesięcy w prezencie, w miesięcznej cenie 64,99 zł.Vectra nie zapomina oczywiście o swoich obecnych klientach. Przygotowała dla nich specjalną promocję - zestaw kanałów premium Canal+ Prestige przez pierwsze 3 miesiące za 0 zł (przy umowie na 12 miesięcy). Natomiast abonenci, którym kończy się umowa, mogą wybrać dostęp do jednegoz dwóch serwisów Premium (HBO lub Canal+) w prezencie na pół roku, decydując się na przedłużenie kontraktu.Wszystkie oferty świąteczne są dostępne są do 6 stycznia 2022 r.