T-Mobile wprowadza nowy serwis do zarządzania kontem

Łukasz Szewczyk

• Premiera nowego serwisu "Mój T‑Mobile" do zarządzania kontem w T‑Mobile,

Klienci znajdą teraz na jednym pulpicie wszystkie numery oraz usługi w T‑Mobile - zarówno swoje, jak i bliskich - i zapłacą za nie jednym kliknięciem. Docelowo nowy "Mój T‑Mobile" zastąpi obecny serwis internetowy i będzie dostępny dla klientów abonamentowych, z ofertą na kartę i małych firm. Uruchomiona właśnie pierwsza, podstawowa wersja dotyczy zaś osób posiadających abonament w T-Mobile - w oparciu o ich doświadczenia i oczekiwania serwis będzie rozwijany tak, by ostatecznie objął również pozostałe grupy. Użytkownicy będą mogli przekazać swoje spostrzeżenia w ankiecie, którą znajdą po zalogowaniu się do serwisu.Jak informuje operator, nowy "Mój T‑Mobile" powstał od podstaw. Zaprojektowane i zbudowane od początku zostały wszystkie kluczowe dla klientów procesy i strony - dashboard, podstrona płatności, logowanie, sprawdzanie listy połączeń, kontrola zużycia usług. Intuicyjne ścieżki i zastosowana technologia sprawiają, że nawigowanie po serwisie jest szybkie, płynne i bardziej niezawodne. Sam serwis stworzony jest zaś w technologii RWD, co oznacza, że klienci skorzystają z niego nie tylko na komputerach, ale też na urządzeniach mobilnych.Mechanika zarządzania numerami i usługami jest w obu miejscach taka sama, a nowy, uspójniony z aplikacją design pozwala szybko odnaleźć się w serwisie jej użytkownikom. Jest to możliwe, ponieważ zarówno portal, jak i aplikacja mobilna działają w oparciu o jeden fundament funkcjonalny oraz technologiczny. Dzięki temu zaktualizowane informacje są także widoczne na obu platformach natychmiastowo, a użytkownik może płynnie przełączać się między nimi. Z kolei na poziomie designu znajomy dla użytkowników aplikacji będzie w serwisie widżet płatności na start, sposób prezentacji usług na pierwszym ekranie serwisu, danych o zużyciach, a także metoda prezentacji kosztów czy ikony.Serwis dostępny jest dla klientów pod adresem nowymoj.t-mobile.pl. Osoby zainteresowane korzystaniem z dotychczasowej wersji portalu mogą natomiast dalej go odwiedzać - przez najbliższe miesiące obie wersje będą funkcjonować równolegle.