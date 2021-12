Play rozdaje prezenty na święta. Odkodowany telewizyjny pakiet Extra, Viaplay bez opłat

Łukasz Szewczyk

• Ponad 30 kanałów bez dodatkowych opłat dla wszystkich klientów korzystających z Play Now i Play Now TV

• Otwarte okno aż do 9 stycznia 2022 roku

• Viaplay bez dodatkowych opłat dla dotychczasowych użytkowników Play Now TV Box

Wszyscy użytkownicy Play Now i Play Now TV zyskali dostęp do ponad 30 kanałów z pakietu Extra przez miesiąc bez opłat. Zawiera on kanały filmowe, popularno - naukowe, dokumentalne, sportowe, motoryzacyjne i muzyczne (między innymi Crime+Investigation Polsat, HISTORY2, BBC Brit, BBC Earth, Extreme Channel, Ginx eSports TV, Motowizja czy MTV Live HD). Natomiast fani filmów i seriali znajdą w nim takie kanały jak AXN, 13 Ulica, AMC, Epic Drama, SCI FI, Kino Polska czy Romance TV. Najciekawsze grudniowe premiery, które pojawią się na kanałach pakietu Extra, to na przykład serial "Limetown" na kanale SCI FI, czy nowe odcinki "Top Gear", emitowane na kanale BBC Brit.Darmowy dostęp do pakietu Extra w usługach Play Now i Play Now TV już został aktywowany i będzie obowiązywał do 9 stycznia 2022 roku. Osoby, które będą chciały dalej oglądać kanały zawarte w tym pakiecie, będą mogły go samodzielnie aktywować - pierwsze 30 dni jest darmowe, po tym okresie cena to 20 zł miesięcznie, bez zobowiązań.Dodatkowo, dzięki współpracy z Viaplay, użytkownicy TV Box mogą do końca stycznia 2021 roku korzystać z promocyjnego, bezpłatnego dostępu do platformy Viaplay. W tym celu należy założyć konto w serwisie za pośrednictwem linku, otrzymanego w SMS od operatora. Link można odzyskać w każdej chwili wysyłając z numeru do zarządzania usługą telewizyjną SMS o treści Link pod 802. Tylko w Viaplay można obejrzeć rozgrywki Bundesligi, Ligi Europy UEFA, NHL czy transmisje KSW, a także oryginalne filmy i seriale. 31 stycznia 2022 roku dostęp do platformy zostanie wyłączony, a zainteresowani klienci będą mogli skorzystać z jednej z promocyjnych ofert na dostęp do Viaplay.