Canal+ Polska wdraża nowe fukcje na dekoderach 4K

Łukasz Szewczyk

Abonenci Canal+ Polska otrzymują dostęp do usługi telewizyjnej łączącej kanały na żywo, treści na życzenie i aplikacje streamingowe wraz z nowymi funkcjonalnościami na dekoderach 4K UltraBOX+.

Canal+ udostępni abonentom nową odsłonę swojej usługi telewizyjnej w oparciu o system graphyne3 i oprogramowanie na dekodery od ADB. Operator, wykorzystując szerokie możliwości konfiguracyjne oprogramowania graphyne3, wprowadzi również nowy interfejs użytkownika, odpowiadający stylem usłudze Canal+ Online.Nowe rozwiązanie zapewni abonentom Canal+ dostęp do nowych funkcjonalności na dekoderach 4K UltraBOX+, wśród nich m.in. możliwość oglądania treści wyemitowanych w przeszłości, bez konieczności ich nagrywania (Catch-up TV), możliwość odtworzenia od początku trwającego programu na żywo (Start-over), oraz dostęp do obszernej biblioteki treści na życzenie i aplikacji streamingowych takich jak Netflix (inne aplikacje pojawią się już wkrótce).- mówi Jacek Galik, SVP Sales w ADBDzięki wprowadzeniu nowego systemu graphyne3 i łatwo konfigurowalnego interfejsu użytkownika, Canal+ będzie mógł na bieżąco dostosowywać usługę do potrzeb abonentów i sukcesywnie realizować swoje założenia biznesowe. Wdrażając nowe rozwiązanie, operator otrzymuje narzędzie, które zaprojektowane zostało, by w łatwy sposób dostarczać klientom personalizowane rekomendacje treści i jednocześnie ułatwiać ich przeglądanie.- dodaje Artur Przybysz, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży Canal+ Polska.W grudniu, w ramach pilotażowego wdrożenia, nowa odsłona usługi zostanie udostępniona dla części użytkowników dekoderów 4K UltraBOX+. W pierwszym kwartale 2022, upgrade do nowych funkcjonalności i nowego interfejsu w stylu Canal+ Online, otrzymają pozostali klienci posiadający dekodery UHD od Canal+.