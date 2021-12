Czytnik Empik GoBook wchodzi na rynek

Łukasz Szewczyk

• Empik wprowadza na rynek własny czytnik e-booków Empik GoBook.

Empik GoBook / Fot. Empik

- mówi Beata Nowalska, Growth Manager Empik Go.GoBook został oparty na podzespołach i rozwiązaniach najczęściej kupowanego czytnika z ekranem e-ink w sieci sklepów Empik w 2020 i 2021 roku. Jakość popularnego i sprawdzonego PocketBook Touch Lux 5 okazała się kluczowa przy wyborze modelu, który będzie stanowił podstawę GoBook'a. Fakt, że obsługuje on aż 19 formatów i nie wymusza na odbiorcy konwersji plików był także ważnym kryterium.Producent czytnika, firma PocketBook, zgodnie z zamówieniem Empik Go zaoferował urządzenie wyposażone w sprawdzone technologie. Jedną z nich jest wyświetlacz E Ink Carta HD, który nie męczy oczu użytkownika oraz podświetlenie z regulacją barwy, przez co urządzenie zapewnia wysoki komfort lektury.Twórcom modelu zależało na tym, by urządzenie wyróżniało się na sklepowych półkach także wizualnie. Kolor czytnika Empik GoBook nawiązuje do koloru roku 2020 Instytutu Pantone, Classic Blue. Jak powiedziała o mocy tego odcienia Leatrice Eiseman, dyrektor wykonawczy Pantone Color Institute - Żyjemy w czasach, które wymagają wiary i zaufania. Nasączony rezonansem PANTONE 19-4052 Classic Blue daje poczucie zakotwiczenia. Jest niczym wieczorne niebo, rozległe i nieskończone. Zachęca nas do spojrzenia poza to, co oczywiste, do poszerzenia naszego myślenia, zwiększania perspektywy i otwarcia przepływu komunikacji.Wraz z czytnikiem użytkownik otrzymuje zainstalowaną na urządzeniu aplikację Empik Go oraz kod na 60 dni darmowego korzystania z całej oferty: 70 tys. e-booków, audiobooków i podcastów.