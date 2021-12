Doładowania cykliczne w ofertach Play na Kartę. Nowy bonus po doładowaniu

Łukasz Szewczyk

• Operator sieci Play wprowadza usługę doładowań cyklicznych

Doładowania cykliczne to wygodne rozwiązanie, które umożliwia automatyczne doładowanie w ramach ustalonych przez klienta reguł, wykonywane z jego karty płatniczej.Konfiguracja usług odbywa się za pomocą aplikacji Play24. Wystarczy wybrać jedną z trzech opcji doładowania cyklicznego: raz w miesiącu (można wybrać konkretny, stały dzień oraz kwotę doładowania), kiedy konto traci ważność (wystarczy podać kwotę doładowania) oraz gdy odnawia się cykliczny pakiet/usługa (dzień przed odnowieniem konto zostanie doładowane kwotą równą cenie pakietu).Doładowania realizowane są automatycznie przez PayU w bezpieczny sposób, a po każdorazowym doładowaniu klient jest informowany wiadomością SMS zarówno w przypadku udanego doładowania, jak i nieudanej próby z powodu niewystarczających środków na koncie. W przypadku doładowań cyklicznych nie jest pobierana żadna prowizja, a 100% kwoty doładowania trafia na konto.Raz skonfigurowana usługa działa automatycznie, dzięki czemu klienci nie muszą pamiętać o terminach ważności konta czy pakietu. Nie muszą się także martwić utratą dostępu do telefonu czy internetu z powodu braku środków na koncie, czy utraty jego ważności. W każdej chwili można także zmienić kwotę doładowania, jego reguły lub całkowicie wyłączyć usługę, co daje pełną swobodę wyboru.Razem z nową metodą zasilenia konta operator wprowadza także nowy bonus dla osób, które doładują swój numer kwotą minimum 10 zł. Klienci korzystający z doładowań automatycznych w aplikacji Play24 otrzymają pakiet 10 GB za każdą taką transakcję. Osoby wybierające doładowanie jednorazowe w aplikacji Play24 lub przez stronę play.pl otrzymają pakiet 5 GB. Bonusowe dane są ważne 5 dni. Promocja obowiązuje dla taryf Play na Kartę, Formuła Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta i Play na Kartę odNOWA i można z niej skorzystać do 31 stycznia 2022 roku.