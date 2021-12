Novelas+ oraz TeenNick w ofercie Netii

Łukasz Szewczyk

• Oferta telewizyjna Netii poszerzyła się o dwa nowe kanały - serialowy Novelas+ HD oraz młodzieżowy TeenNick HD.

Novelas+ (w dekoderach Netii dostępny na pozycji numer 137), to kanał w całości poświęcony telenowelom tureckim i południowoamerykańskim, nadający niesamowite historie 24 godziny 7 dni w tygodniu. Kanał ten dołączył do pakietu L aktualnej oferty oraz pakietu "Kino" w ofercie TV Elastyczna.Z kolei kanał TeenNick HD (pozycja numer 117) należy do rodziny kanałów Nickelodeon i jest skierowany do młodych nastolatków (10-16 lat). Na ofertę kanału składają się starannie wyselekcjonowane i dostosowane do potrzeb nastoletniego widza seriale fabularne z biblioteki Nickelodeona. TeenNick HD wszedł na stałe w skład pakietu L aktualnej oferty oraz pakietu "Dla Dzieci". Natomiast w ofercie TV Elastyczna kanał ten wzbogacił pakiet "Starsze Dzieci".Do 15 stycznia 2022 z ofertą programową nowych kanałów - bez dodatkowych opłat, w ramach tzw. okna otwartego - będą się mogli zapoznać wszyscy abonenci usług TV Netii.Po ostatnich zmianach oferta telewizyjna Netii, to 223 kanały (wliczając 4 serwisy PPV), w tym 153 w jakości HD.