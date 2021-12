Tematyczne kanały Canal+ w telewizyjnej ofercie Play

Łukasz Szewczyk

• Sieć Play wzbogaca oferty telewizyjnych pakietów Extra, Kids oraz Sport

Play rozwija swoje usługi telewizyjne Play Now oraz Play Now TV. W ponedziałek (20 grudnia 2021 roku) do oferty dołączają kanały tematyczne od Canal+. Do pakietu Extra zostały dodaneoraz, pakiet Kids wzbogaci się o, z kolei pakiet Sport zyska jeszcze więcej emocji dzięki kanałowiDodanie nowych kanałów nie powoduje zmiany cen pakietów. Dodatkowo, w ramach trwającej do 9 stycznia 2022 roku promocji, wszyscy abonenci Play Now oraz Play Now TV zyskają dostęp do nowych kanałów Ale kino+, Planete+, Canal+ Domo, Canal+ Kuchnia oraz Novelas+.to nagradzane filmy - prosto z festiwalowych ekranów. Kino z całego świata prezentowane w telewizji po raz pierwszy. Dodatkowo starannie wybrane seriale europejskie - kryminalne i szpiegowskie oraz seriale Canal+ Original.to kanał dokumentalny o bogatej i różnorodnej tematyce: od fascynujących biografii, przez zagadki historii i zjawiska naukowe, aż po zachwycającą przyrodę i niezwykłe podróże - dalekie i bliskie. Stacja prezentuje premierowe dokumenty zagraniczne oraz produkcje własne.to kanał tematyczny o projektowaniu przestrzeni, w której żyjesz. Dostarcza mnóstwo inspiracji i praktycznych wskazówek do zmian, prezentuje widzom niesamowite metamorfozy wnętrz, kompleksowe remonty, jak i nietuzinkowe pomysły na zagospodarowania ogrodu.to pierwszy polski kanał kulinarny, dostarczający inspiracji zarówno początkującym pasjonatom gotowania, jak i wytrawnym adeptom tej sztuki. Dzięki prezentowanym na antenie seriom poradnikowym i programom podróżniczym, widz może poznać sekrety kuchni innych kultur, ciekawostki ze świata kulinariów oraz czerpać inspirację od wielkich szefów kuchni. Wśród prowadzących nie zabraknie rodzimych ekspertów, jak Tomek Jakubiak czy Marieta Marecka oraz zagranicznych sław, jak Jamie Oliver czy Anthony Bourdain.to kanał w całości poświęcony telenowelom tureckim i południowoamerykańskim, nadający niesamowite historie przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Charyzmatyczne bohaterki, interesujący bohaterowie, życiowe dramaty i emocjonujące wątki.to kanał przeznaczony dla dzieci, który powstał z myślą o najmłodszych widzach - bawi, uczy i rozwija. Jest najczęściej rekomendowaną telewizją dziecięcą przez rodziców. Na straży stacji stoi Rybka MiniMini - najlepszy przyjaciel dziecka i jego opiekun w bajkowym świecie kanału.to świat niekończącej się zabawy i humoru! Stacja jest skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i dostarcza inteligentnej rozrywki na najwyższym poziomie dotykając tematów interesujących młodych widzów oraz promuje pozytywne wzorce zachowań, pokazując, jak ważna jest współpraca w grupie.to różne oblicza sportu. Dla fanów żużla: najlepsze mecze PGE Ekstraligi - Najlepszej Żużlowej Ligi Świata i eWinner 1. Liga żużlowa na wyłączność. Dla kibiców futbolu na najwyższym poziomie: wybrane mecze PKO BP Ekstraklasy, LaLiga Santander i Ligue 1 Uber Eats, ale również retransmisje meczów NBA, autorskie magazyny i reportaże, koszykarska liga ACB i wybrane mecze piłki ręcznej ligi DKB HANDBALL.