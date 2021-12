Testy technologii 5G Standalone w sieci Plus

Łukasz Szewczyk

• Operator sieci Plus wraz firmami Ericsson oraz OPPO prowadzi intensywne testy 5G w technologii Standalone.

• Sieć 5G w technologii Standalone działa niezależnie od infrastruktury LTE, co przekłada się na jeszcze wyższą szybkość wysyłania i pobierania danych oraz niższe opóźnienia.

Wykorzystywana w aktualnie działających sieciach 5G technologia Non-Standalone (NSA) wymaga integracji 5G z infrastrukturą 4G, natomiast 5G Standalone (SA) działa całkowicie niezależnie od sieci wcześniejszych generacji. Przekłada się to na jeszcze lepsze parametry transmisji danych, większą pojemność oraz zmniejszenie opóźnień. Dodatkowo, 5G SA umożliwia wdrożenie nowych rozwiązań biznesowych opartych o tzw. plastrowanie sieci (network slicing). Warto również podkreślić fakt, że 5G SA jest najbardziej energooszczędną generacją sieci komórkowych.- powiedział Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.Testowane w Plusie rozwiązanie 5G SA firmy Ericsson składa się z dwóch elementów: radiowej sieci dostępowej RAN - Ericsson Radio System oraz sieci szkieletowej - Ericsson 5G Core. W testach wykorzystywane są smartfony z obsługą 5G SA marki OPPO.- powiedział Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce. -- skomentował Johnny Zhang Prezydent OPPO, Regionu Centralnej i Wschodniej Europy (CEE).Ericson Radio System to otwarte na nowe usługi radiowe rozwiązanie dostępowe w pełni przygotowane do dalszego rozwoju sieci komórkowych. Dzięki zastosowaniu agregacji pasm 5G zwiększa się pojemność oraz zasięg sieci. Massive MIMO i mmWave w sieci 5G SA umożliwiają połączenia z bardzo niskimi opóźnieniami i wyższymi niż dotychczas prędkościami transmisji danych.