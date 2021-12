Orange Polska na rynku hurtowym Więcej światłowodów, nowa oferta dla operatorów

Łukasz Szewczyk

• Rozwój oferty dostępowej w technologii światłowodowej, usług transmisji danych i dostępu do infrastruktury - to filary strategii Orange Polska .Grow na rynku hurtowym.

• Orange planuje też udostępnić operatorom swoją sieć mobilną, wprowadzając usługę MVNO - pojawi się ona w ofercie już w pierwszej połowie przyszłego roku.

Współpraca międzyoperatorska pozwala Orange jeszcze efektywniej wykorzystywać potencjał swojej infrastruktury. Z kolei dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oznacza to możliwość oferowania nowoczesnych usług klientom bez konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych na budowę własnej sieci.- mówi Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange Polska ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości.W Polsce wciąż jest wiele miejsc, których mieszkańcy są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury. Kluczową rolę w budowie nowej sieci FTTH będzie pełnić Światłowód Inwestycje. To powołana przez Orange Polska wraz z inwestorem zewnętrznym spółka hurtowa, która do 2025 roku będzie rozwijała sieć światłowodową docierającą do 2,4 mln gospodarstw domowych, z czego 1,7 mln to nowe łącza. Wybudowana zostanie tam, gdzie dziś brakuje szerokopasmowej infrastruktury. Jednocześnie Orange w dalszym ciągu będzie oferować operatorom dotychczasowe zasięgi, a także realizować projekty POPC. W sumie do końca 2023 roku operatorzy będą mieli do dyspozycji ponad 400 tysięcy łączy z inwestycji Orange Polska w ramach programu POPC, z czego ponad 90 tysięcy to zasięgi, które dopiero zostaną wybudowane. -- wyjaśnia Maciej Nowohoński.Będzie to spore ułatwienie dla operatorów, którzy zamiast łączyć systemy swoje i dostawcy poprzez interfejs programistyczny (API), wybiorą sposób współpracy z Orange poprzez serwis internetowy. Ambicją Orange Polska przedstawioną w strategii .Grow jest sześciokrotny wzrost liczby hurtowych klientów światłowodowych do końca roku 2024.Orange otwiera na współpracę hurtową również swoją sieć mobilną. Dotychczas wykorzystywał ją w usługach transmisji danych Ethernet, umożliwiając dostęp do usług w rejonach bez kablowej infrastruktury telekomunikacyjnej. W najbliższej przyszłości klienci hurtowi Orange będą mogli stać się operatorami telefonii komórkowej i w ten sposób kreować konwergentną ofertę. Nowa usługa dla MVNO zapewni im dostęp do bardzo dobrej jakości sieci, bezpieczeństwo teleinformatyczne i kompleksowe wsparcie. Rozwiązanie będzie oferowane w dwóch wariantach, adekwatnie do możliwości technicznych operatora. Orange zapewni wygodną obsługę poprzez specjalną platformę, dostępną poprzez API lub z poziomu serwisu internetowego.- dodaje Maciej Nowohoński. Nowa usługa ma być dostępna dla operatorów w pierwszym półroczu 2022 roku, zarówno jako gotowe rozwiązanie, jak również personalizowane pod indywidualne potrzeby klientów.Orange w dalszym ciągu będzie wspierać operatorów w zakresie dostarczania usług transmisji danych, dostępu do internetu oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Hurtownik umożliwia dużym podmiotom realizację sieci szkieletowych i dostępowych (w tym do masztów radiowych) wykorzystujących zaawansowane łącza transmisyjne 100Gb, światłowody czy rozległą kanalizację.Dla małych i średnich ISP w ostatnim roku Orange wprowadził wiele nowych rozwiązań, w tym takie jak ELAN, DROP wspierających budowę zaawansowanych i bezpiecznych sieci. Ofertowe nowości są obecnie produktami dojrzałymi, które sprawdzają się w codziennym biznesie. Orange to również wiodący dostawca usług dostępu internetu operatorskiego. Wysokiej jakości kontent, platformy do pracy zdalnej i gier online, ochrona przed atakami DDoS to kluczowe elementy oferty hurtowej. Na co dzień operatorów wspiera zespół doświadczonych inżynierów Orange, tworząc rozwiązania pod ich indywidualne potrzeby.