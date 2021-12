VoLTE najpopularniejszą technologią obsługi połączeń głosowych w T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• VoLTE, czyli technologia odpowiadająca za obsługę połączeń głosowych w sieci LTE jest już najpopularniejszą technologią w jakiej klienci T‑Mobile prowadzą rozmowy telefoniczne.

W listopadzie ponad 51 proc. wszystkich połączeń zrealizowanych w T-Mobile zostało właśnie w tej technologii. Jeszcze w styczniu tego roku ten udział wynosił niecałe 36%. To dobra wiadomość dla klientów, gdyż połączenia w VoLTE oferują wyższą jakość dźwięku i lepszą redukcję niepotrzebnych szumów, niż połączenia w sieciach starszych generacji.Za wzrost ilości połączeń realizowanych w technologii VoLTE odpowiada udostępnienie jej kolejnym grupom klientów sieci - obecnie jest ona dostępna dla wszystkich klientów T‑Mobile i Heyah niezależnie od rodzaju umowy z jakiej korzystają. Duże znaczenie ma także dostępność odpowiednich telefonów. Od początku 2021 roku nowe modele telefonów wprowadzane do sprzedaży przez T‑Mobile obsługują tę technologię.Spada popularność sieci 3G i połączeń w niej wykonywanych. Obecnie jest to niecałe 40% wszystkich połączeń, o 12 pp mniej niż na początku roku i obserwujemy, że ten tren spadkowy z miesiąca na miesiąc przyspiesza.