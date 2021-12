Usługi Grupy Polsat Plus będą dostępne w Światłowód Inwestycje

Łukasz Szewczyk

• Spółka Światłowód Inwestycje zawarła umowę z firmą Netia, na podstawie której Grupa Polsat Plus będzie mogła oferować m.in. usługi stacjonarnego dostępu do internetu kolejnym setkom tysięcy klientów.

• W ciągu 4 lat Światłowód Inwestycje będzie udostępniał partnerom łącza do 2,4 mln punktów adresowych.

Umowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usług dostępu szerokopasmowego BSA (Bitstream Access) na sieci Światłowód Inwestycje. pozwoli spółkom Grupy Polsat Plus dotrzeć ze światłowodowymi usługami telekomunikacyjnymi do ponad 800 tys. punktów adresowych. Komercyjnie usługi Netii i Plusa na sieci Światłowód Inwestycje będą dostępne w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Cały zasięg oferowany w ramach kontraktu ma powiększyć się w perspektywie kolejnych 4 lat do 2,4 miliona gospodarstw domowych i biur.- powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes i Dyrektor Generalny Netii.- powiedziała Magdalena Russyan, Członek Zarządu ds. Operacyjnych Światłowód InwestycjeŚwiatłowód Inwestycje to największy ogólnokrajowy, hurtowy operator sieci światłowodowej w standardzie FTTH, który obecnie zarządza siecią światłowodową docierającą do ok. 800 tysięcy gospodarstw domowych i biur w kraju. W najbliższych latach planuje zbudować kolejne 1,6 mln łączy światłowodowych, zwiększając tym samym zasięg sieci do 2,4 mln łączy FTTH. Łącza mają być budowane przede wszystkim na terenach, gdzie dziś brakuje nowoczesnej infrastruktury.