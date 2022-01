Netia: Nowa oferta z telewizją i dekoderem 4K

Łukasz Szewczyk

• Netia wprowadziła nową ofertę dostępu do internetu w technologiach światłowodowych z telewizją i dekoderem Netia EvoBox 4K.

W poniedziałek (10 stycznia) Netia wprowadziła nową ofertę z treściami 4K i nowym dekoderem Netia EvoBox 4K na łączach własnych. Na wykorzystanie pełni możliwości nowego dekodera(m.in. cztery razy szybszy procesor i dwa razy więcej pamięci RAM niż w dekoderze Netia EvoBox; wygodny w obsłudze pilot Bluetooth, który umożliwia umieszczenie dekodera w dowolnym miejscu, np. w szafce), pozwalają zwłaszcza łącza w technologiach światłowodowych. W zasięgu tego typu łączy Netii znajduje się obecnie około 2 mln lokali, a operator intensywnie inwestuje w modernizację kolejnych.Warto zauważyć, że. W przypadku dwóch pierwszych, podstawowych pakietów TV (S z 77 kanałami oraz M z 99 kanałami), korzystanie z wariantu 4K, to wydatek + 5 zł miesięcznie w stosunku do standardowej oferty operatora (np. internet do 300 Mb/s z telewizją S już za 50 zł miesięcznie).Klienci, którzy wybiorą pakiet L (189 kanałów), czyli topowy spośród podstawowych, dostęp do treści 4K wraz z dekoderem Netia EvoBox 4K otrzymają bez dodatkowych opłat. Przykładowo, dostęp do internetu o prędkości do 300 Mb/s i pakiet telewizyjny L 4K przez 3 miesiące dostępny będzie bez opłat, a w kolejnych miesiącach jego cena wyniesie 90 zł miesięcznie (cena dla lokali z zabudowie wielorodzinnej, z rabatem za zgody marketingowe i e-fakturę).Przyspieszenie dostępu do internetu, to (miesięcznie) koszt dodatkowych 10 zł (do 600 Mb/s) lub 20 zł (do 1 Gb/s).- powiedział Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C, członek zarządu Netii.Telewizyjna oferta Netii to także treści premium (np. HBO, Canal+, Polsat Sport Premium), które klienci mogą elastycznie dostosowywać do własnych potrzeb, nawet gdy korzystają z najtańszych, podstawowych pakietów telewizyjnych. Fanów sportu zainteresuje zwłaszcza promocja na pakiet sportowy, który składa się z 4 kanałów Eleven Sports (w tym Eleven Sports 1 4K) i Polsat Sport Premium (2 kanały i 4 serwisy PPV) w cenie 20 zł miesięcznie.