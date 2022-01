T-Mobile zmniejsza ryzyko niechcianego przelogowania się klientów

Łukasz Szewczyk

• Nowa usługa w T-Mobile

• Border Steering, zmniejsza ryzyko niechcianego przelogowania się klientów T‑Mobile do sieci zagranicznych na terenach przygranicznych oraz powstania niespodziewanych kosztów wynikających z tego powodu.

Usługa Border Steering jest metodą przeciwdziałania logowaniu się użytkowników przebywających w strefach przygranicznych do zagranicznych sieci. W praktyce oznacza to, że gdy klient T‑Mobile znajdzie się blisko granicy, a jego telefon spróbuje zalogować się do sieci operatora zagranicznego, próby przelogowania będą przez kilka minut odrzucane właśnie przez usługę Border Steering.W tym czasie klient będzie utrzymywany w sieci T‑Mobile oraz otrzyma SMS informujący o tej sytuacji. Dzięki temu klient zyska czas na ew. zmianę ustawień wyboru sieci (wyłączenie roamingu lub ustawienie manualnie operatora) i tym samym uniknie niechcianego logowania do sieci zagranicznego operatora oraz ponoszenia nieoczekiwanych kosztów za połączenia bądź zużycie pakietu danych w sieci zagranicznej. Po kilku minutach powtarzających się prób przelogowania, lub gdy sygnał sieci macierzystej przestanie być dostępny, np. z uwagi na przekroczenie granicy, usługa umożliwi przelogowanie telefonu, jeśli pozwalają na to ustawienia użytkownika.Usługa Border Steeringu jest darmowa dla wszystkich klientów sieci T‑Mobile Polska.