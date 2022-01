200 GB za darmo dla nowych klientów Plush na Kartę

Łukasz Szewczyk

• Plush na Kartę wprowadza do oferty dodatkowy pakiet gigabajtów ekstra.

• Nowi klienci mogą otrzymać za darmo pakiet internetowy aż 200 GB, natomiast za sam jej wybór można dostać pakiet 100 GB.

Aby skorzystać z promocji "Bonusy za darmo" należy aktywować nowy numer w Plush na Kartę, posiadać aktywne konto, czyli znajdować się w okresie ważności dla usług wychodzących, włączyć promocję wysyłając bezpłatną wiadomość SMS na numer 80600:• treści "zgoda" w celu wyrażenia zgód marketingowych i aktywacji pakietu 200 GB,• treści "100GB" w celu aktywacji pakietu 100 GB.Promocja obowiązuje od 14 stycznia do 31 marca 2022 r. Pakiet dodatkowych gigabajtów jest przyznawany na okres 30 dni i nie może być wykorzystany w roamingu, z wyłączeniem RLAH.Do 28 lutego 2022 r. Plush jest także obecny w serwisie Dogry.pl. To idealne miejsce dla każdego, kto lubi grać w internecie i wykonywać różne zadania w sieci po to, aby zgarniać ciekawe nagrody.Specjalna promocja "Włącz się do gry" pozwala użytkownikom Plusha, zarówno na kartę, jak i abonamentowym, na zdobywanie punktów, które można wymienić na skiny, waluty i gry na dogry.pl.Punkty można otrzymać już za sam zakup startera i zarejestrowanie numeru w Plush na Kartę i jego doładowanie. Punkty są także za podpisanie lub przedłużenie umowy w Plush ABO. Za specjalny drop w trakcie promocji zyskuje się także dodatkowe punkty i w sumie można ich zebrać aż 8 tys, a za tyle można już dostać np. losowe klucze do Steama, skiny do Counter Strike, złoto do World of Tanks albo doładowania na Xboxa i Google Play. Aktualne oferty można znaleźć w serwisie dogry.pl