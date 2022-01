Zbyt wysokie kary za wypowiedzenie umowy? UPC pod lupą UOKiK

Łukasz Szewczyk

• UOKiK wszczął postępowanie przeciwko UPC Polska podejrzewając, że operator może naruszać zbiorowe interesy konsumentów.

• W toku są także postępowania wyjaśniające w sprawie Netii i Vectry - również dotyczą możliwości zastrzegania zawyżonych opłat za rezygnację z umowy

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko operatorowi telewizji kablowej UPC Polska. Postępowanie dotyczy możliwości zastrzegania opłat przewyższających wartość umowy, gdy konsument zrezygnuje z usług przed końcem umowy (np. o dostęp do internetu czy telewizji kablowej).O działaniach operatora zawiadomili Urząd konsumenci - poniżej treść wybranych skarg:Zgodnie z prawem, jeśli konsument wypowie umowę z operatorem telekomunikacyjnym przed końcem jej obowiązywania, ten drugi ma prawo pobrać opłatę. Opłata taka nie może być wyższa niż przyznana konsumentowi ulga, pomniejszona o czas korzystania z usług. Wysokość ulgi jest wskazana w umowie - chodzi o zawarcie umowy na warunkach promocyjnych.(sumę opłat abonamentowych). Z cytowanych skarg konsumentów wynika, że musieliby oni zapłacić więcej za rozwiązanie umowy niż gdyby płacili co miesiąc za usługi UPC.- mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. obrotu.To nie jedyne działania Prezesa UOKiK w tym obszarze. W toku są postępowania wyjaśniające wobec Netii oraz Vectry, w których urząd sprawdza, czy operatorzy zastrzegają opłaty za wypowiedzenie umowy przez konsumentów, które są wyższe niż wysokość abonamentu. Prezes UOKiK nie wyklucza dalszych działań wobec innych podmiotów.