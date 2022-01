Play z WOŚP. Specjalna strefa, aplikacja, złote karty, internetowy challenge

Łukasz Szewczyk

Jubileuszowy 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to też 11. rocznica zaangażowania PLAY w działalność Fundacji. Tegorocznym celem zbiórki jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.Operator zaprasza do swojej fioletowej strefy na placu Defilad w Warszawie, w której przez finałową niedzielę zapewni rozrywkę odwiedzającym ją gościom. Główną atrakcją będzie tradycyjnie wielki diabelski młyn, a przejażdżka na nim to niesamowity widok na centrum stolicy i aktywności zaplanowane na Finał WOŚP. Dodatkowo goście strefy Play mogą liczyć na rozgrzewające gadżety rozdawane na miejscu.Klienci Play także mogą przyczynić się do konkretnego wsparcia na rzecz Fundacji. Wystarczy opłacić fakturę lub doładować konto za pomocą aplikacji Play24, a operator przekaże dodatkowe środki na cele WOŚP. Nie wiąże się to z dodatkową opłatą - faktury zostaną opłacone, a 100% kwoty doładowania trafi na konto klienta.Aby dodatkowo zachęcić do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy użytkownicy aplikacji TikTok będą mogli wziąć udział w wyzwaniu "Pomaganie w okamgnieniu", które ma na celu uzmysłowić jak niewiele trzeba, by wyciągnąć pomocną dłoń.Jak i w latach ubiegłych, tak i teraz Play przekazał na licytację 100 złotych kart ze specjalnymi numerami. Powalczą o nie Najbardziej Hojni Darczyńcy, a ich końcową fazę będzie można oglądać na żywo dzięki transmisji telewizyjnej.Aby jeszcze lepiej poznać historię Fundacji oraz jej cele warto pobrać darmową aplikację 30. WOŚP, która zawiera też niezbędne informacje dotyczące Finału. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się quiz, a każda osoba która go rozwiąże otrzyma tytuł WOŚPoznawcy.Jak co roku Play oraz pozostali operatorzy uruchamiają możliwość niesienia pomocy także za pośrednictwem wiadomości SMS. Wystarczy wysłać treść SERCE na numer 75 565 (koszt 6,15 zł z VAT). Cała zebrana kwota zostanie przekazana na konto Fundacji, a metoda ta będzie aktywna aż do 14 lutego.Wśród wolontariuszy działających na rzecz WOŚP znajdują się także pełni pasji pracownicy PLAY. Utworzyli sztab, dzięki którym będą wspólnie kwestować niezależnie od pogody. W wybranych salonach Play dostępne będą puszki WOŚP, do których można będzie wrzucić datek. Niestrudzeni pracownicy Contact Center będą wspierać Fundację w licytacjach telefonicznych aż do samego zakończenia, a fioletowa ekipa pobiegnie także w sobotnim biegu "Policz się z cukrzycą".