Deutsche Telekom najcenniejszą marką telekomunikacyjną w Europie

Łukasz Szewczyk

• Grupa Deutsche Telekom, której częścią jest T‑Mobile Polska, znalazła się na 17. miejscu listy najcenniejszych marek na świecie\

• Grupa liderem wśród europejskich operatorów telekomunikacyjnych

Deutsche Telekom zajął 17. miejsce na liście najcenniejszych marek na świecie, znajdując się w zaszczytnym gronie takich gigantów jak Apple, Google czy Mercedes-Benz. Co jednak ważniejsze, Grupa Deutsche Telekom uznana została przez ekspertów za najcenniejszą markę telekomunikacyjną w Europie. Według badania Deutsche Telekom wspiął się również na drugie miejsce wśród światowych operatorów - za Verizon, a przed AT&T i China Mobile.Według rankingu Brand Finance Global 500 wartość marki Deutsche Telekom odnotowała rekordowy wynik, osiągając wartość ponad 60 miliardów dolarów, co stanowi poprawę zeszłorocznego aż o 18% (z poziomu 51,1 mld dolarów).- skomentował Ulrich Klenke, Chief Brand Officer w Deutsche Telekom. -- dodał.Do osiągnięcia Grupy odniósł się także Andreas Maierhofer, Prezes T‑Mobile Polska. -- powiedział Andreas Maierhofer. -- dodał.Brand Finance co roku sporządza ranking najcenniejszych marek na świecie według wartości marki w dolarach amerykańskich. Brytyjska firma konsultingowa przypisuje znaczący wzrost wartości marki Deutsche Telekom pozytywnemu rozwojowi gospodarczemu i technologicznemu. Wynika to przede wszystkim z pomyślnego przebiegu działalności i wysokiego wzrostu liczby klientów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Na wynik wpływ miały także punkty przyznane za realizację zrównoważonych inwestycji w jakość sieci, technologie cyfrowe i obsługę klienta. Jak podkreślili eksperci, dzięki szybkim postępom we wdrażaniu technologii mobilnej 5G i sieci światłowodowych Deutsche Telekom może również rozwijać nowe perspektywy w zakresie przychodów.