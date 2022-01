Zimowa Premia w Plusie

Łukasz Szewczyk

• Plus przygotował kolejną odsłonę promocji ze zwrotem gotówki.

• Klienci, którzy zdecydują się na zakup smartfona Samsung Galaxy S21 FE 5G w ofercie abonamentowej otrzymają nawet 1000 zł zwrotu gotówki.

Z opcji zwrotu gotówki mogą skorzystać nowi lub przedłużający umowę klienci, a także użytkownicy przenoszący numer od innego operatora. Promocja skierowana jest do indywidualnych klientów wybierających abonament w ofercie głosowej, którzy zdecydują się na ratalny zakup smartfona Samsunga Galaxy S21 FE 5G z dostępem do najszybciej sieci 5G. Plus w ramach promocji "Zimowa Premia" zapewnia zwrot 400 zł w gotówce do odebrania w bankomatach Euronet.Dodatkowy zwrot gotówki otrzymają klienci po wypełnieniu dedykowanego formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny w aplikacji Samsung Members na nowym urządzeniu. Samsung przy zakupie modelu Galaxy S21 FE 5G oferuje zwrot 600 zł przelewem na podany w formularzu rachunek bankowyŁącznie w ramach promocji, klienci mogą otrzymać aż 1000 zł zwrotu.