Mega Paka. Nowe pakiety promocyjne z dostępem do Viaplay w UPC

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska ruszył z nowymi ofertami, zapewniającymi klientom swobodę wyboru

• W pakiecie Mega Paka klienci mogą skorzystać z internetu światłowodowego z Inteligentnym WiFi o prędkości do 750 Mb/s, telewizyjnego pakietu Max oraz Viaplay.

Inteligentne WiFi, bezobsługowy wzmacniacz sygnału WiFi Pod czy aplikacja UPC Connect, zapewniają stabilne połączenie internetowe dla wszystkich urządzeń w dowolnym miejscu w domu, zapewniając dostęp do szerokiej gamy cyfrowej rozrywki. Za pośrednictwem dekodera UPC 4K TV Box lub karty 4K CI +, klienci otrzymują bibliotekę filmów, seriali i wydarzeń sportowych. W nowej ofercie UPC Polska nie brakuje bogatego wyboru kanałów i serwisów z cyfrową rozrywką (w tym HBO, Canal+, Polsat Sport Premium, Eleven Sport oraz Viaplay).Szerokopasmowy światłowodowy dostęp do Internetu wraz z ofertą telewizyjną i innowacjami od UPC dostępny jest dla klientów w elastycznych pakietach:• W pakiecie z Telewizją na Start (33 kanały TV) oferując pakiet Internet 500 Mb/s z innowacyjnym Inteligentym WiFi, uzupełniony o aplikację UPC TV Go za 29,99 zł przez pierwsze 5 miesięcy, następnie 59,99 zł miesięcznie• Oferta Mega Paka czyli Internet o prędkości 750 Mb/s z Inteligentnym WiFi, telewizja Max (174 kanały TV) z dekoderem UPC 4K TV Box lub kartą 4K CI + oraz dostęp do platformy streamingowej premium Viaplay, dostępne w ofercie za 49,99 zł przez pierwsze 5 miesięcy, następnie 99,99 zł miesięcznie• Internet 1 Gb/s, z Inteligentnym WiFi, TV Max Premium (184 kanały TV), z dekoderem UPC 4K TV Box lub kartą 4K CI + oraz dostęp do platformy streamingowej premium Viaplay, dostępne w ofercie za 59,99 zł przez pierwsze 5 miesięcy, następnie 119,99 zł miesięcznie• Pakiet usług mobilnych Super 5G z nielimitowanymi połączeniami głosowymi, SMS, MMS pakietem 25GB wraz z nowoczesnym smartfonem Realme 8 5G za 65,99 złOferty dostępne są bez zobowiązania lub z umową na 12 i 24 miesięcy