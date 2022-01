Zimowe IO Pekin 2022: 6 kanałów Eurosport w Netia TV

Łukasz Szewczyk

• Netia gotowa na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022, które startują już 4 lutego

• Wszyscy abonenci TV Netii wydarzenie będą mogli śledzić na antenach Eurosport 1 i 2 oraz czterech dodatkowych kanałach Eurosport, w tym w jednym w 4K.

W Netii Zimowe Igrzyska Olimpijskie będzie można oglądać nawet w 6 kanałach Eurosport: Eurosport 1 i 2 nadawanych w HD na co dzień oraz 4 okolicznościowych - Eurosport 3, 4 i 5 w HD i Eurosport 4K (tylko dla użytkowników dekoderów Netia EvoBox 4K).Program Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 obejmuje 15 dyscyplin i 109 konkurencji. Weźmie w nich udział około 2900 sportowców z ponad 90 Narodowych Komitetów Olimpijskich. Łącznie od 4 do 20 lutego 2022 roku.Eurosport zapewni ok. 850 godzin transmisji z Olimpiady. Abonenci Netii znajdą je na następujących pozycjach w swoich dekoderach:• Eurosport 1 (pozycja 333): różne dyscypliny• Eurosport 2 (pozycja 334): różne dyscypliny• Eurosport 3 (pozycja 335): hokej na lodzie• Eurosport 4 (pozycja 336): łyżwiarstwo (figurowe, szybkie, short-track)• Eurosport 5 (pozycja 337): curling• Eurosport 4K (pozycja 338): najważniejsze zimowe rozgrywki sportowe oraz ceremonia otwarcia i ceremonia zamknięciaWidzowie, poza emocjonującymi zmaganiami wybitnych sportowców, będą również mogli cieszyć się oprawą komentatorską zapewnioną przez wielu ekspertów. Igrzyska skomentują m.in.: Justyna Kowalczyk, Tomasz Sikora, Tomasz Jaroński, Magdalena Pałasz, Jakub Kot, Krzysztof Biegun i Wojciech Topór, Mariusz Czerkawski czy Katarzyna Woźniak. Na żywo, prosto z Pekinu relacje poprowadzi duet: Marek Rudziński i Igor Błachut.