Dlaczego UX jest tak istotne w budowie serwisów internetowych?

Materiał partnera

W ostatnich latach specjaliści od marketingu w sieci coraz częściej używają terminu UX. Wraz z rozwojem technologii rosną wymagania odbiorców, a co za tym idzie - pojawia się popyt na rozwiązania korzystne dla użytkowników. Czym jest UX i dlaczego jest tak ważne w budowaniu stron internetowych?

Co to jest UX?

Elementy user experience

Jak dobre UX wpływa na stronę internetową?

Pod tymi magicznymi dwoma literkami - UX - kryją się angielskie słowa "user experience", oznaczające doświadczenie użytkownika. Mówiąc w skrócie jest to ogół wrażeń, jakich doświadcza klient podczas korzystania ze strony internetowej, aplikacji czy innego produktu. Zadaniem specjalisty UX jest więc tworzenie takich stron i aplikacji, które przyciągną użytkownika oraz nakierują go na konkretne działania. Aby produkt spełniał założenia user experience musi być intuicyjny i prosty w obsłudze, a także przyjazny dla samego użytkownika. Oznacza to, że konieczne jest zbadanie potrzeb i preferencji docelowych użytkowników, a następnie stworzenie produktu, który najlepiej odpowie na te potrzeby.Choć z pozoru brzmi to prosto, oczywistym jest, że ludzie mają różne gusta i preferencje. Ciężko jest stworzyć produkt, który zadowoli każdego i zaspokoi w identycznym stopniu wszystkie jego potrzeby. Dlatego projektując stronę zgodnie z założeniami UX, konieczne jest przebadanie preferencji konkretnej grupy docelowej , która jest głównym odbiorcą całego projektu.Na szczęście, są pewne elementy, które pozostają niezmienne, jeśli chodzi o user experience. Każdy użytkownik ceni sobie wygodę, dlatego wśród najważniejszych elementów składowych UX można wymienić przejrzystość, nawigację, dostępność zasobów, estetykę, zrozumiały język oraz odporność na błędy. W tym wszystkim należy jednak pamiętać o tym, że każda strona internetowa ma określony cel. UX powinny odpowiadać nie tylko na potrzeby użytkownika. To także sposób, by skłonić go do pożądanego przez nas działania i uzyskania konwersji.Budowanie stron przyjaznych dla użytkowników ma swoje spore zalety, nie tylko dla samych odbiorców. W końcu ich zadowolenie przekuwa się na nasz sukces. Dzięki dobremu user experience jako właściciel strony możemy cieszyć się większą konwersją , a co za tym idzie, również wzrostem sprzedaży. Rośnie reputacja firmy oraz zaufanie klientów, którzy chętniej wracają do naszej strony. Lepsza efektywność to także niższe koszty wdrażania różnych zmian i poprawek, mniejsze wydatki na helpdesk czy niższe koszty szkoleń, a przy tym - większa satysfakcja pracowników oraz przewaga nad konkurencją.