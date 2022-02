Michał Bartkowiak nowym prezesem sieci Vectra

Łukasz Szewczyk

Wzmocnienie rady nadzorczej oraz zarządu to efekt konsekwentnego wdrażania przyjętej strategii biznesowej Spółki oraz ambitnych planów rozwojowych na najbliższe lata. W 2027 r. gdyńska firma zamierza docierać za pośrednictwem nowoczesnej infrastruktury światłowodowej do 10 milionów gospodarstw domowych z pełną ofertą produktów i usług. Realizując tę ambicję, Vectra chce stać się jednym z największych dostawców światłowodu w Polsce i rynkowych liderów, jeśli chodzi o produkty i usługi oferowane za pośrednictwem nowoczesnej i rozległej sieci. Ze względu na skalę planowanej ekspansji oraz stosunkowo krótki horyzont czasowy, Spółka we współpracy z renomowanymi doradcami transakcyjnymi, Rotshild & Co i mInvestment Banking, rozpoczyna proces wyłonienia inwestora finansowego z doświadczeniem infrastrukturalnym dla swojej spółki infrastrukturalnej Vectra Investments. Jednocześnie Vectra kontynuuje inwestycje w rozbudowę i udoskonalanie istniejącej sieci oraz w rozwój oferty produktów i usług dla obecnych i przyszłych klientów.Ze względu na ambitne plany rozwoju Spółki i dużą liczbę projektów strategicznych, Tomasz Żurański, który przez blisko 20 lat pracował w zarządzie Vectry awansował do rady nadzorczej. Poza zadaniami wynikającymi z nowej roli, będzie odpowiadał za kluczowe projekty, takie jak proces wyłonienia inwestora finansowego w obszarze rozwoju infrastruktury, inne potencjalne transakcje wspierające cele strategiczne firmy, relacje z kluczowymi dostawcami treści czy finansowanie działań rozwojowych Grupy Vectra.- mówi Tomasz Żurański, Członek Rady Nadzorczej Vectra S.A.Nowym prezesem zarządu Vectra został Michał Bartkowiak - doświadczony menedżer o wieloletniej praktyce w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółkami z różnych branż, takich jak: farmaceutyczna, papiernicza, motoryzacyjna, informatyczna czy telekomunikacyjna. W ostatnich latach był członkiem zarządu ds. finansowych, członkiem zarządu ds. operacyjnych, wiceprezesem oraz prezesem Grupy INEA, dostawcy internetu światłowodowego, telewizji, telefonii oraz profesjonalnych usług opartych o centra przetwarzania danych. Ponadto, w styczniu 2022 r. do zarządu Vectry powołano dwóch nowych członków zarządu, Wojciecha Danieluka i Sebastiana Jandę - uznanych i doświadczonych ekspertów. Przed dołączeniem do Grupy Vectra, Wojciech Danieluk był m.in. członkiem zarządu Play, natomiast Sebastian Janda pracował w strukturach komercyjnych m.in. w innogy oraz Procter & Gamble.- dodaje Michał Bartkowiak, Prezes Zarządu Vectra S.A.